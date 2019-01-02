关节炎靶向治疗或将更高效

复旦大学药学院王建新教授、庞志清副教授靶向递药课题组发明了一种高效提取“巨噬细胞囊泡”的方法，并用于包载含药纳米粒，对研发仿生靶向药物治疗类风湿性关节炎有重要意义。该成果已发表在最新一期国际期刊《纳米快讯》上。

据悉，巨噬细胞是常见的免疫细胞，在炎症相关疾病中扮演着重要角色。研究表明，如发生关节炎，巨噬细胞会自发聚集至关节炎部位，并通过一些黏附因子的相互作用滞留于关节腔内，从而发挥抗炎作用。据此，王建新、庞志清课题组设计并提取出一种仿生“巨噬细胞囊泡”，让其载有纳米药物颗粒，有望靶向治疗关节炎。

由于传统的巨噬细胞膜的提取方法步骤复杂、效率低下，难以作为靶向递药的载体。对此，研究人员利用一种“细胞松弛素B刺激巨噬细胞分泌囊泡的方法”提取“巨噬细胞囊泡”，可大幅度提高效率。研究证实，该方法提取的“巨噬细胞囊泡”与传统方法提取的巨噬细胞膜的蛋白组成完全相同，但提取效率提高了50倍左右。根据蛋白质谱分析结果，“巨噬细胞囊泡”及其制备的载有纳米药物颗粒的仿生“巨噬细胞囊泡包纳米粒”均高表达一些特异性的黏附因子，这些因子又与关节炎部位高表达的相关特异性黏附因子相互作用，从而靶向黏附并滞留于关节炎部位，药物从纳米粒中缓慢释放出来，发挥高效抗炎作用，并同时减少常规制剂由于药物全身分布而产生的各种不良反应。

课题组进一步证明，载有纳米药物颗粒的仿生“巨噬细胞囊泡包纳米粒”，其靶向效果与靶向治疗机制有效。后又以治疗关节炎的免疫抑制剂“他克莫司”为模型药物，通过该给药系统的靶向递送，显著提高了对小鼠关节炎的治疗效果。因此，仿生“巨噬细胞囊泡包纳米粒”有望作为类风湿性关节炎高效靶向递送药物的载体，大大增加药物在关节炎部位的分布，提高疗效并大大降低毒副作用。（记者孙国根）