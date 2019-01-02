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香脆坚果酥 好吃又好做

钟宏连、黄紫玮

2019年01月02日08:23 来源：广州日报

坚果酥

文/图 广州日报全媒体记者钟宏连、黄紫玮

想做花生酥、各式坚果酥，但熬糖浆却是一个技术活。有没有一种简单又易做的方法呢？当然有。今天教大家做的这款坚果酥就不需熬糖浆，做法简单。

坚果酥，各式不同的坚果裹着一层糖，入口清脆，口齿留香，营养又饱腹。不但可以自己享用，还可以包装起来送亲朋好友。

材料

去壳瓜子 20克

去壳南瓜子 20克

去壳核桃肉 20克

去壳花生米 20克

杏仁 20克

白芝麻 20克

白棉花糖 20克

黄油 5克

1. 将核桃肉、杏仁切成细粒，切好后放在一边备用。如果喜欢口感粗犷一点的，可以不用切。

2. 除了棉花糖和黄油，将其他的材料一起放在不粘锅里炒熟。如果不喜欢炒，可以改用烤箱，150℃烤大约8分钟，中间需要翻一下。

3. 在炒好的坚果里放入5克的黄油，然后不断地翻炒，直到每一粒干果都沾满了黄油。

4. 然后倒入棉花糖（这个时候要看一下坚果的分量，当所有的糖都融化之后，会与坚果都包裹在一起），将棉花糖炒到稍微有点焦黄即可。

5. 准备一个不粘的容具，或是用一张油纸，将炒好的坚果倒入，然后用手压实。

6. 待自然冷却之后，就可以切块食用。如果要保存的话，冷却之后就要立即密封起来，否则容易散，密封起来最长可放一周。

注 意 事 项

1. 棉花糖宜少不宜多，因为不是做牛轧糖，所以，不需要太多的棉花糖。如果看到坚果还没有裹到糖分，可以再放上一两粒。

2. 这次做的是杂果酥，所以，如果大家想做单一的，可以只用一种坚果，比如花生酥或是核桃酥，但是最好还是加点芝麻，这样会更香。

3. 放棉花糖之后，记得一定要小火，用小火以及坚果自然的温度将棉花糖融化。

4. 一定要很用力地去压成型，否则很容易散。

(责编：李轶群、杨迪)


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