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预防牙龈萎缩 保护心脑血管

每天一把南瓜子，护牙又护脑

 杨艺涵

2019年01月02日08:22 来源：人民网-生命时报

受访专家：中国注册营养师 于仁文

南瓜子又名白瓜子，是一种常见的种子类坚果，营养丰富，还有很高的食疗价值，每天吃一把南瓜子，对健康有多种好处。

预防牙龈萎缩。人上了年纪，牙龈容易萎缩，这与牙龈中磷的流失有关。中国注册营养师于仁文告诉《生命时报》记者，南瓜子富含磷和维生素E等对牙龈健康有益的营养成分，常吃可预防和改善这一现象。

降低胆固醇、保护心脑血管。南瓜子中的不饱和脂肪酸和植物甾醇有降低胆固醇的作用；维生素E能减少脂质氧化、避免胆固醇附着于血管上，使血液畅通；泛酸、烟酸能帮助脂质代谢、促进血液循环，降低低密度胆固醇和甘油三酯含量。

降血压、稳定情绪。南瓜子富含泛酸、烟酸、钾元素，可缓解心绞痛、辅助降低血压。此外，所含维生素B1和维生素E也可以稳定情绪、缓解失眠。研究发现，南瓜子是能让人心情舒畅的食物之一。有些人心情不好时热衷于吃甜品，这只能起到短暂的效果，而吃南瓜子有助于对抗压力和消除低落情绪。

南瓜子虽好，但不宜过量食用，每天一小把为宜。因其脂肪含量较高，热量易超标。胃肠不好、容易胀气的人食用过多会引起消化不良、腹部闷胀等肠胃不适症状。需要提醒，虽有研究发现南瓜子有一定降血糖的作用，但仍不建议糖友大量食用，因其脂肪含量高，食用过量会增加热量和脂肪摄入，不利于血糖和血脂的控制。

购买南瓜子时最好选择未剥壳的原味南瓜子，不加盐和糖可以减少钠及精制糖的摄入量。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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