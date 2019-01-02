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参芪核桃汤补肺气

2019年01月02日08:22 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补肺气、止咳喘。

推荐人群：肺气不足，咳嗽无力，虚寒的人群。

材料：党参20g、北芪10g、核桃肉25g、瘦肉100g、生姜适量（1~2人量）。

烹调方法： 以上药食材分别洗净，瘦肉切片，炖盅中放入清水1L，将所有药食材放入炖盅，武火炖开后改文火继续炖1~1.5小时，最后调味食用。

汤品点评：冬季一到，很容易发生咳喘不适，尤其是那些身体比较虚弱的人群。冬季天气寒冷，肺脏也容易受到寒邪的侵袭而发病，引发寒咳。今天给患有虚寒咳嗽的人群带来一款补肺止咳的汤水。肺气虚弱的人群，通常呼吸会比较急促，活动之后喘息更加明显。党参、北芪都是药膳当中长于补气的药材，党参补气之力较北芪稍逊，但胜在性质平和，适用人群广，北芪补气之力稍强，但性质稍温一些，若有热证的人群需搭配使用或避免使用。核桃肉性温味甘，能温肺定喘、润肠通便，《古方选注》记载：可解膈内痰饮，膈间痰化而咳止声清，连皮能收肺经耗散之气，故炖制汤水时核桃去壳后不要去薄衣。由于本汤水偏于温补，热证咳喘不宜食用，核桃润燥通便，故大便溏泻者不宜食用。

(责编：李轶群、杨迪)


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