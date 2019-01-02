巧施手术 帮助宝宝纠正步态

三岁的小林（化名）出生后8个月，爸爸就发现他的左臀部明显大于右侧，两年多时间辗转多家医院求医，小林的病还是没被治好，学会走路以后变成了一瘸一拐的样子。一周前，小林在南医三院儿童骨科接受了截骨术，有望恢复正常步态。

小林的父母介绍，孩子8个月大时被发现左右臀部大小不对称，10个月大时在当地医院治疗，按摩治疗半年后，孩子走路还是出现明显的跛行，后辗转来到南医三院儿童骨科就诊，被确诊为发育性髋关节脱位。由于孩子已经三岁，只能手术治疗，儿童骨科专家团队为患儿家属详细解释了病情，并针对患儿的情况制定了合适的手术方案，于近日为患儿做了髋关节复位+截骨手术，术后X片显示手术非常成功，术后经过一段时间的进一步治疗，小林已能正常行走。

建议新生儿6周内

筛查髋关节发育形态

南医三院儿童骨科主任姚京辉介绍，发育性髋关节脱位（旧称先天性髋关节脱位）是小儿比较常见的肢体畸形之一，发病率约1‰~1.5‰，女婴发病率高，一般在出生后4到6周可通过筛查确诊。但该病隐匿性强，不易早期发现。

对于站立前期的婴儿，发育性髋关节脱位的临床表现很隐蔽，导致很多父母在孩子开始站立甚至已经行走时才发现问题，而此时治疗对孩子身体创伤较大，同时也不如早期治疗效果好。

由于站立前期的婴儿临床表现不明显，姚京辉建议家长可于孩子出生后4~6周至专业的筛查机构进行彩超筛查。

宝宝臀纹不对称

家长要警惕

姚京辉提醒，家有新生儿的父母，若发现孩子有下列体征时则应高度警惕。

1.长短腿（单侧脱位明显）。

2.患者髋关节活动少，活动时受限。蹬踩力量较健侧弱。常处于屈曲位，不能伸直。

3.髋外展角度不相同，外展受限，腿曲起来的时候出现声响或是分不开。

4.臀纹不对称，腿纹不对称。

虽然双侧臀纹腿纹不对称，并不是可靠的提示髋关节脱位的指征（某些髋关节脱位的患儿，双侧臀纹并无差异，特别是双侧脱位者），但是作为普通家长而言，这个体征是最容易观察到的。

学步儿童“鸭行”

不一定是缺钙

此外，当先天性髋关节脱位患儿开始站立及行走时，其异常症状开始突显。学步期先天性髋关节脱位患儿有以下表现：站立时一侧足尖着地；行走的时间较正常宝宝晚；单侧髋关节脱位时，宝宝步态呈跛行；双侧脱位时，站立时骨盆前倾，臀部后翘，行走呈鸭行步态。姚京辉说，很多家长直到孩子学步，步态异常仍不以为意，认为是正常现象，或者认为是缺钙，导致延误治疗。其实发育性髋关节脱位只要早发现、早治疗，很大一部分宝宝可以完全治愈。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）