脾为后天之本。小孩机体发育尚未完善，常出现脾虚的毛病，往往迁延难愈，严重者还会影响生长发育。

“中医把脾虚分为脾气虚和脾阳虚，小孩常见的是脾气虚。脾气虚又可分为三类证候：脾不健运、脾气下陷和脾不统血。其中，脾不健运主要是消化系统和水液代谢方面功能衰退导致的，临床表现为少气懒言、食欲不振、面色萎黄或小便不利，治疗上应以益气健脾为主。”河南省中医院儿科主任医师李玮介绍道，因为孩子脾胃稚嫩，脾虚一般会在孩子3个月~1岁时表现最为明显，尤其在6个月后添加辅食，如果喂养不当，比如饮食过于精细、吃生冷或不规律，脾虚就会更加严重，出现厌食、腹胀、腹泻、便秘等消化不良的情况。脾虚日久或不加干预，还会引起其他脏器功能失调，诱发感冒、咳嗽、喉中痰鸣甚至哮喘。

宝宝脾虚，生活中应如何调理预防？李玮给出以下建议：

第一，多按“五处”。1.摩腹。先搓热手掌，然后放于患儿腹部轻轻旋转摩擦，腹胀、便秘的宝宝顺时针揉，腹泻的宝宝逆时针揉。2.推拇指。推拇指的侧面（指尖到掌根部），来回推50次左右，可清补脾胃。3.推食指。由指根到指尖，再由指尖到指根，来回推50次左右，可清补大肠。4.揉板门。板门在大鱼际（人的手掌正面拇指根部，下至掌跟，伸开手掌时明显突起的部位）隆起处，家长可用拇指向着掌根方向给小儿揉推。5.按足三里。顺时针按摩足三里（位于小腿前外侧，外膝眼下四横指处）20次左右。

第二，营养均衡。有的宝宝吃水果比较多，吃蔬菜却很少，这种做法非常不可取。同时，饮食过于精细、偏食、过食酸甜辛辣等也都会引起脾胃功能障碍，造成脾虚。建议家长多给孩子调配营养餐食，最好做到谷类、杂粮、蔬果、鱼肉、豆制品皆全，变着花样做，保证营养。此外，还要少食坚硬、生冷、油腻的食物，以免脾胃运化失常。

第三，让孩子养成良好的饮食习惯。不少家长常感叹宝宝食量不多、消瘦，于是加大喂奶量和辅食量，这些都是不可取的。原则上，1岁内的孩子要按需喂养，不可过量。对于稍微大一点的孩子，平时要让他们少吃零食，以免影响正餐食欲。晚餐后适当活动，可有效避免食积。▲