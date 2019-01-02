有些迹象可能是干燥综合征

主讲人：中山大学附属第三医院风湿免疫科主治医师 林东方

嘴唇起皮、口渴难忍、皮肤干燥，冬天供暖之后，越来越多的人感受到了干燥的威力。前段时间，有位40多岁的母亲，掉牙速度竟然比儿子换牙的速度还快，两年内掉了10颗。掉牙的主要原因，竟是患上了干燥综合征。

干燥综合征会破坏唾液腺。牙齿缺少唾液的保护就很容易被外界环境腐蚀，比如酸性食物。因此，牙齿会出现一片片像瓷片样剥落的情况。一般龋齿是从内往外牙齿腐坏，但该病导致的龋齿是从外到内变黑、缩小，牙缝逐渐增宽，甚至短时间内出现广泛龋齿。

如果到了中年开始多发龋齿，还常常出现口干、口渴等情况，就要考虑是不是原发性干燥综合征（PSS）在作祟了。

在我国，干燥综合征患病率达0.44%，以女性偏多，与类风湿关节炎持平，是一种侵犯唾液腺、泪腺等外分泌腺体的疾病，主要表现为口干、眼干。

该病目前原因不明，研究认为可能与病毒感染外分泌腺体，诱发了免疫紊乱，浆细胞大量分泌异常的球蛋白，炎症细胞在腺体聚集有关。

干燥综合征可累及全身各个系统。据统计，60%患者的临床症状很轻，40%有系统受累，90%患者和正常人寿命、死亡率没有差异，但有10%重度患者预后较差。

该病早期起病隐匿，大多数患者很难说出明确患病时间。根据2016年最新的诊断标准，自觉口干、眼干症状大于3个月或者有以下特殊症状，但查不出原因的患者均应进行干燥综合征的特殊检查。

不明原因的特殊症状包括什么？比如发热、单侧或两侧腮腺肿大、多发淋巴结肿大、皮疹、关节肿痛、长期干咳、反复低血钾导致肢体无力、泡沫尿查出尿蛋白漏出增多、肌肉疼痛无力，肢体感觉麻木或异常、癫痫、视神经炎、长期白细胞或血小板减少、球蛋白升高。

如果发现这些情况，需到医院进一步检查，一般有以下几种测试。

唾液腺核素测定唾液分泌的功能，眼角膜染色、滤纸试验分析眼干症是否成立，抽血检查该病相关的特异性抗体（抗SSA、抗SSB抗体）是否存在，进行下唇腺活检确诊该病。

需要注意的是，很多药物也可导致口干、眼干等症状；有些疾病也会导致类似原发性干燥综合征的临床表现及阳性检查结果，比如系统性红斑狼疮可以继发干燥综合征、丙型肝炎，还有些治疗，比如脸部放疗也可以出现类似临床表现。因此，诊断时还需要排查其他继发该病或有类似临床表现的疾病。

此外，该病有0.4%患者可能出现继发肿瘤。患者最好住院确诊，进行全面的病情评估，配合治疗下，大多数患者都能控制良好。

药物治疗应该听从风湿科专业医师意见，并定期复诊、调整用药。有口干症状的患者，需要对症补充人工唾液、长效口干凝胶、口干喷雾，使用含氟洁齿牙膏，口服药物主要有氨溴索等。

除了补充人工泪液，消除眼干还需通过进一步检查，确定是否继续使用滴眼药物，或者手术治疗。不同疾病情况的方案有所不同，因此需要眼科及风湿科共同协作治疗。

还有4点注意事项。

1.日常生活中，患者需要注意保护口、眼、皮肤黏膜。

2.饮食中避免太酸、太辣、太硬、太热的食物。

3.为了滋润皮肤，可以涂抹一些不易过敏的润肤乳产品。

4.患有该病的女性妊娠期加重的可能性较小，但仍应该在医师指导下使用安全药物。▲