骨折后到底要不要手术

受访专家：北京清华长庚医院骨科主任医师 潘勇卫 □副主任医师 赵 喆

冬季寒冷，人们都穿起了厚衣服，行动不是很灵便，尤其是遇到雨雪天气时，地面湿滑，跌倒的几率会明显高于其他季节。本期《生命时报》邀请北京清华长庚医院的骨科专家，为大家整理了一份跌倒后的救治锦囊。

跌倒后要遵循RICE原则

很多人跌倒后会马上爬起来，但北京清华长庚医院副主任医师赵喆说：“跌倒后，最正确的选择是原地不动。”他介绍，跌倒要遵循“RICE”原则。

制动（Rest）。跌倒后要保持原来的姿势，尝试轻轻活动几下撞击到的部位，如无大碍可缓慢起身。

冰敷（Ice）。将冰袋敷在受伤的部位。最好用塑料袋装好冰水混合物进行冰敷，切不可直接用冰块敷在患处。一次的冰敷时间约15~20分钟，通常冰到患处有麻木感就可以停止，休息约1~2小时再冰敷。

加压（Compression）。可借助绷带、毛巾、纱布等轻轻挤压、包扎患部，以控制其过度活动。很多人受伤后会立即搽活血化瘀的药物，事实上这种做法反而会加重伤痛和肿胀，一般受伤后72小时才可使用上述药物。

抬高（Elevasion）。为了促进静脉回流，达到减少出血和肿胀的目的，会将患肢抬高，例如将手臂悬挂在胸前，或者小腿下垫枕头等。

五类骨折最常见

北京清华长庚医院骨科副主任潘勇卫介绍，儿童、青少年和老年人是冬季跌倒的高危人群。儿童和青少年跌倒一般只是轻度软组织挫伤，但由于其骨骼尚未发育完全，跌倒后也可能发生青枝骨折（指像植物的青嫩枝条，出现折而不断的情况）。这种情况如不及时治疗，可能会累及骨骺，从而影响骨骼成长发育。老年人，尤其是老年女性，骨质疏松的发生率非常高。因此对老年人而言，只要轻轻一摔就很容易骨折，一定要加强重视。从受伤部位来看，跌倒后常见出现5类骨折：

桡骨远端骨折。人体失去平衡后会本能地用手去撑地面，这就导致手腕处的桡骨骨折最易发生，占骨科急诊的17%。虽然桡骨远端骨折一般为轻伤，但如果没有得到及时治疗，也会带来轻则运动功能障碍，重则合并关节、神经损害等问题。

肱骨近端骨折。跌倒时手部或肘部着地，力量经过上臂或肘关节向上传导，以及侧翻跌倒、上臂着地等，都可能导致肱骨近端骨折。据统计，80%~87%老人的肱骨近端骨折是由平地跌倒造成的，若治疗不当，可能残留肩、肘关节活动障碍。

髋部骨折。侧翻跌倒，将支撑点放在骨盆和大腿外侧时，就易导致髋部骨折。它多发于70岁以上的老年人，髋部骨折常被称为“人生最后一次骨折”，与其直接相关的一年死亡率高达20%，存活下来的老人有大约一半丧失了活动能力，只能卧床。

脊椎压缩性骨折。如果垂直跌坐到地上，支撑点落在臀部，纵向的超负荷力量很容易导致脊椎压缩性骨折。它会使患者感觉背部疼痛，如果没有及时诊治，严重时患者会出现驼背或压迫脊髓神经等相关症状，甚至可能导致患者瘫痪或死亡。

肋骨骨折。上台阶时跌倒，就可能会使受力点集中在胸廓位置，从而容易发生肋骨骨折。较轻的病情为“折而不断”，这类患者往往会伴随呼吸、咳嗽以及上肢用力时感觉疼痛等；如果跌倒时受力很大，就可能导致骨折片向内移位，易刺伤肺脏，造成气胸、血胸。

跌倒后如何治疗

“门诊中经常有一些骨折患者，跌倒后自己感觉良好，但过几天发现受伤部位越来越疼，到医院检查后才被确诊为骨折。”潘勇卫说，很多隐匿性骨折一开始难以察觉，因而导致一些患者错过最佳治疗时机。如果发现跌倒后有持续痛感或肿胀、负重或按压时疼痛等情况，一定要及时去医院检查，最迟不要超过一周。常做的检查一般包括X线、CT与MRI（核磁共振）等检查。

骨折后的治疗一般包括保守和手术治疗两种。很多人觉得骨折是大事，仅仅通过复位、固定和功能锻炼等保守治疗似乎不太靠谱，而且需要等好几个月，心里难免担忧。赵喆表示，临床中对于不同骨折的分型治疗都有严格考量，只要能保证骨折端充足的血液供应，给予骨骼理想的复位、有效的固定，并且在不影响固定的前提下尽早进行功能锻炼即可。

大多数桡骨远端骨折采用手法复位，再用石膏固定4~6周即可；若骨折为粉碎性或对关节面造成影响，可能就需要通过手术用钢板固定。

同样，很多肱骨近端骨折的患者也可通过上肢悬吊3~4周，再通过被动、主动锻炼进行康复。如果骨折移位明显，才需要用钢板固定。

如果压缩程度不大，也没有神经压迫、气胸、血胸等严重合并症，脊椎压缩性骨折和肋骨骨折也可以采用保守治疗：即对症镇痛后让患者绝对卧床修养1~2个月，之后佩戴护具进行坐姿、下地行走等。整个过程都要注意定期随诊，如果发现改变体位时有明显疼痛，且数周内没有减轻，就要及时就医。

髋部骨折的患者一般要在受伤后的48小时内手术，这是因为髋部骨折会直接限制活动，导致长期卧床。若不及时治疗，会引起肺炎、褥疮、泌尿系感染、肺栓塞等多种可能危及生命的并发症。

预防跌倒尤为重要

潘勇卫表示，大部分的跌倒受伤的情况都是可以避免的。除了出行要注意穿防滑鞋、合身的衣物；保持合适步速；避免潮湿或结冰的路面等注意事项外，他还提出以下具体建议：

重视骨质疏松的预防。老年人骨折风险及预后情况都与骨质疏松密切相关。相关数据显示，有1/3的65岁以上老年人有骨质疏松的问题。因此，做好骨质疏松的预防最为关键：一方面平衡膳食，国际卫生组织（WHO）推荐中老年人服用钙剂和维生素D预防和治疗骨质疏松；另一方面，定期体检，家族中有骨质疏松相关疾病或长期酗酒吸烟、营养不良、肥胖、极少锻炼者，都应尽早进行骨质疏松检测。

老人要防好慢性病。老花眼、白内障、青光眼等视力退变；髋关节、膝关节的骨关节炎等；如高血压、冠心病等心脑血管疾病；如帕金森等神经系统疾病，都让老年人跌倒几率大大增加。此外，部分老年人为治疗某种慢性病用药不当，也会造成跌倒。如高血压人服降压药过量，会出现“降压供血不良综合征”；糖尿病人用药不当出现低血糖；失眠老人滥用安眠药等。

儿童、青少年运动要佩戴护具。在进行滑雪等运动时，要针对意外伤害易发生的部位，佩戴适当的护具，如护额、护肘、护膝等，都能有效地减少伤害发生。▲