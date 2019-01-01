天冷鼻过敏 按一下这几个穴位

这几天，气温骤降，“老鼻炎”们鼻子开始有了各种症状，此时不如自己试试中医穴位按摩。南方中西医结合医院护理部周瑾主任向大家介绍了几个简单的手法，快学起来——

迎香穴：位置在鼻翼外缘中点旁边，当鼻唇沟中。用手指在鼻部两侧自上而下反复揉捏鼻部5分钟，每天手指推迎香穴36～100下，同时每天可用鼻炎精油滴鼻。

印堂位：两眉之间，每天按压50次。

肩井穴：两手交叉搭肩，中指尖下处，用手抓住两侧肩部向上提拉每天30次，每天按压50次。

背部揉擦：用手掌在上背来回摩擦擦揉，感觉到皮肤发热时为止。

以上按摩手法每天做1次，10次为一疗程。

周瑾提醒，过敏性鼻炎患者应避免吃冷饮，尤其是天冷之时，过冷食物会降低免疫力，并导致呼吸道过敏。同时，刺激性食物，易刺激呼吸道黏膜；牛肉、羊肉、海鲜等容易过敏的食物也要谨慎。可以多吃含维生素C及维生素A 的食物，如菠菜、大白菜、小白菜、白萝卜等。天寒之时，食物中加入生姜、蒜、韭菜、香菜等暖性食物也很有益。

患者还可以试试这道清热消炎，解毒通窍的膳食：

丝瓜藤煲瘦肉

制作方法：取近根部的丝瓜藤3~5克洗净，猪瘦肉60克切块， 同放锅内煮汤至熟，加少许盐调味，饮汤吃肉，五次为一疗程，连用1~3个疗程。

日常护理注意几个要点：

1.生活环境空气清净，避免接触灰尘及化学气体。

2.及时治疗相关疾病，如鼻中隔偏曲、扁桃体炎、鼻窦炎等。

3.加强锻炼，增强机体的免疫力，提高对过敏物质的适应能力。

4.慎用鼻黏膜收缩剂，尤其不要长期不间断使用（如滴鼻净、麻黄素、呋麻滴鼻液等）。

5.天气寒冷时，务必注意保暖避免感冒。

6.纠正不良习惯，用手挖鼻孔、拔鼻毛或剪鼻毛都会对鼻子十分不利，因为损害鼻毛和鼻黏膜，不但会引起鼻腔内化脓性感染，而且还可以引起颅内和耳朵疾病。