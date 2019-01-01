北京读者陈女士问：我是扁平足，半年前发现左脚底有个大疙瘩，走路疼，只能穿软底鞋。找足疗师按摩过几次，感觉疙瘩小了点，可还是疼，请问专家，我这是什么病，用治吗？

武汉市中心医院骨外科副主任医师汪阳解答：根据您叙述的情况，可考虑为平足合并痛性胼胝（pián zhī，脚底老茧）。当人体局部皮肤长期受压或受摩擦时，皮肤角质层会出现保护性增生，形成胼胝。临床最常见的原因就是足弓形态变化使足底负重区域改变，造成局部应力集中。另外，鞋子松紧度和硬度不适合也会造成足部的不恰当受力和频繁摩擦，加速胼胝的产生。

痛性胼胝的处理方法主要有以下几个：1.可在足底胼胝部位贴上胼胝贴，减轻其压力。2.使用水杨酸药物软膏软化胼胝，刺激角质溶解剥脱，或用温热水泡脚，待胼胝软化后用海盐、足疗盐、浮石或脚板锉等摩擦胼胝区域，每周1~2次。3.使用专为胼胝患者定做的足弓垫，可改善或平衡足底承力状态，减轻胼胝压力，缓解疼痛，足弓垫也能一定程度上减少胼胝的产生。4.以上办法都效果不佳时，可选择手术治疗。手术时，医生不只会切除胼胝，更重要是重建足部的力学结构（包括足的纵弓和横弓，纠正拇外翻，调整肌腱张力等系列手术），在切除痛性胼胝的同时去除产生痛性胼胝的病因，达到彻底治疗的目的。▲