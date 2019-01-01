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补血药用红糖水送服

北京中医医院治未病中心副主任医师 郭 昕

2019年01月01日09:34 来源：人民网-生命时报

服药的水有很多讲究。从中医角度来说，未必每种药物都选用白开水最好，不同的药物，应选择不同的水来送服，才能达到最佳的药效，比如中医里的补血药，就适合用红糖水送服。

红糖一直是备受人们推崇和喜爱的养生佳品，它是从甘蔗中提取的未经精炼的粗糖，保留了较多的维生素和矿物质，被称为“东方的巧克力”。中医认为，红糖性温、味甘，入肝、脾、胃经，本身就具有益气补血、健脾暖胃、祛风散寒、活血化瘀的作用。中医里的补血药又称为养血药，常见的有当归、大枣、阿胶等，多用于治疗血虚病症，患者主要表现为面色无华、头晕眼花、心悸多梦、健忘、失眠、女子月经量少色淡等。一般二者可配合使用，通常用红糖5~10克，温水融化后送服药物。

红糖水之所以能够增加补血药的功效，得益于以下几方面：

1.益气养血：中医认为，气旺则血充，气虚则血少。红糖有健脾益气补血的功效，脾为气血生化之源，脾胃运化功能强健，则人体气血充盈，将红糖煮成红糖水更加具有补中益气、健脾暖胃的功效。

2.温经养血：性温的红糖通过“温而补之，温而通之，温而散之”来发挥补血的作用。

3.祛瘀补血：中医认为瘀血不去，新血不生，瘀血会使血液失去正常的濡养作用，还会影响气血的运行。红糖水有很好的活血化瘀作用，补血药多滋腻黏滞，用红糖水送服使其补而不滞。

红糖水虽好，但体型偏胖及糖尿病患者忌服；胃酸过多、胃溃疡者不宜服用；红糖水不宜在睡前服用。▲

(责编：崔元苑、许心怡)


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