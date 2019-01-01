退烧药，只对症不去根

很多家长有个认识误区：孩子发烧了，就一定得打针或吃退烧药，好迅速降温，以减轻孩子的痛苦。事实上，发烧是人体对抗各种感染的一种防御机制，它可以有效抑制病原菌对人体的破坏。发烧本身并不可怕，明确病因才是关键。

家长还要了解的是，退烧药仅缓解症状。退热的目的是减轻孩子因发热引起的烦躁和不适感，因为高热会使体内代谢过高，导致人体消耗明显增加。一般孩子发烧38.5℃以上并出现不适症状，才考虑给予退烧药。每个孩子对发热的耐受程度与表现是不同的，对发热的治疗方法也有所不同。因此，家长要观察孩子精神状态，警惕发烧背后的严重疾病比关注体温更重要。比如持续发热，或同时伴有其他症状，以及3个月以内的婴儿出现发热的，需尽快就医；2岁以下孩子体温反复超过40℃，超过24小时后也需及时就医。

在给孩子使用退热药之前，要先看清楚其中的成分。通常的儿童退热药主要有两种成分：对乙酰氨基酚和布洛芬。有些感冒药也含有退热成分，家长要特别关注药物说明书，以免因为相同药物成分叠加而导致用药过量。对乙酰氨基酚过量可引起肝功能损伤，严重超量，甚至可导致死亡。所以家长应遵医嘱给孩子用药，不要自行为其服药。

即使药物选择正确，剂量也适当，要想达到理想效果，辅助措施也很重要。如鼓励孩子多喝白开水，让孩子卧床休息，多睡觉，保证充足的睡眠，均有助于疾病康复。婴幼儿建议敞开包被，或脱去过多的衣服，衣着宽大，利于散热。▲