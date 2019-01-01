糖友受伤，慎用创可贴 透气性不好容易滋生细菌

受访专家：中山大学附属第六医院内分泌科主任 赵同峰 □陈思永

创可贴是日常生活中常备的伤口小助手，简单易用，但对于糖友来说，他们的伤口并不适用。

中山大学附属第六医院内分泌科主任赵同峰介绍，创可贴本身透气性较差，因而局部容易滋生厌氧菌等细菌。对血糖控制欠佳的糖尿病患者来说，血糖高会使细菌更容易在伤口处滋生，另外微循环等方面的障碍也会致使伤口愈合较为缓慢。因此，糖友比普通人伤口感染的风险更高，即使是浅而小的伤口都可能发生感染住院，因此一定要谨慎使用创可贴。

消毒是糖友预防伤口感染的有效手段。中山大学附属第六医院内分泌科陈思永推荐患者最好先用碘伏进行初步消毒，碘伏棉球的使用也较方便，但要注意在药品开启后的有效期限内使用。

若伤口较大或出血明显，应立即前往医院就诊，接受规范治疗，避免严重感染的发生。许多糖尿病足患者最终发展到截肢的情况，往往都是因为一个极小的伤口。所以若小伤口48小时内无明显好转趋势，也应及时就医。▲