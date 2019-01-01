热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

糖友受伤，慎用创可贴 透气性不好容易滋生细菌

2019年01月01日09:32 来源：人民网-生命时报

受访专家：中山大学附属第六医院内分泌科主任 赵同峰 □陈思永

创可贴是日常生活中常备的伤口小助手，简单易用，但对于糖友来说，他们的伤口并不适用。

中山大学附属第六医院内分泌科主任赵同峰介绍，创可贴本身透气性较差，因而局部容易滋生厌氧菌等细菌。对血糖控制欠佳的糖尿病患者来说，血糖高会使细菌更容易在伤口处滋生，另外微循环等方面的障碍也会致使伤口愈合较为缓慢。因此，糖友比普通人伤口感染的风险更高，即使是浅而小的伤口都可能发生感染住院，因此一定要谨慎使用创可贴。

消毒是糖友预防伤口感染的有效手段。中山大学附属第六医院内分泌科陈思永推荐患者最好先用碘伏进行初步消毒，碘伏棉球的使用也较方便，但要注意在药品开启后的有效期限内使用。

若伤口较大或出血明显，应立即前往医院就诊，接受规范治疗，避免严重感染的发生。许多糖尿病足患者最终发展到截肢的情况，往往都是因为一个极小的伤口。所以若小伤口48小时内无明显好转趋势，也应及时就医。▲

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn