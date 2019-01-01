瑜伽训练离不了瑜伽垫，但人们常忽视的是，瑜伽垫也有老化的时候，也需要及时更换。

练习瑜伽时会大量流汗，日复一日，瑜伽垫表面的灰尘与汗渍会越积越多。为确保卫生，最好每隔1周清洗1次。千万不要为了杀菌而用消毒液直接清洗，会腐蚀垫子，减短使用寿命。正确做法是将两滴洗洁精兑4碗水，喷洒在瑜伽垫上，然后用干布擦净，再在阴凉或有少许阳光处晾晒。切记不要放在强烈阳光下暴晒，会让垫子开裂掉皮。不用时卷起来捆好，不要折叠。

如何判断瑜伽垫的“保质期”？第一，查看是否便于清洗；平铺在地时，是否易铺平、不会起皱。第二，检查是否发黏，如果黏糊糊，就是该换了。第三，看流汗后会不会打滑。可弄湿一小块瑜伽垫，模仿出汗后的情况进行检查。第四，是否易携带。如果它不再“听话”，说明太老了。此外，如果你的瑜伽垫开始掉屑，或者出现了裂缝、永久的污渍，也该考虑换张新垫子了。

瑜伽垫最好选TPE材质的，其不含氯化物、金属元素，抗静电，柔软、服贴、抓地力较强，同PVC材质的瑜伽垫相比，重量约轻300克，随身携带更方便。PVC垫是最常用的瑜伽垫类型，价格低，但含聚氯乙烯，该物质是致癌物。此外还有乳胶瑜伽垫，有无数气孔，透气性佳且因气孔表面是平滑的，故螨虫等无法附着，弹性极佳，不变形，可清洗，经久耐用。不过乳胶本身无法阻止氧化过程，接触紫外线时，氧化得更快。而且，乳胶垫可能导致过敏。▲