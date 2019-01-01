不少人买带鱼回家后，往往会把鱼鳞刮掉，却不知道，其实这层鳞是块“宝”。

很多人认为去掉鱼鳞能够去除腥味，但实际上带鱼体表的这层鳞，是一层由特殊脂肪形成的表皮，称为“银脂”，是种营养价值较高的优质脂肪。

从营养角度看，带鱼的鱼鳞含较多卵磷脂，具有溶解胆碱的功能，可避免脑血管中含胆碱量过高而影响记忆力。此外，这层“银脂”还含不饱和脂肪酸，对降低胆固醇有一定功效。

可见，刮掉这层鳞不仅不能去腥还损失了营养。正确去腥方式是什么呢？其实带鱼腥味主要来自鱼腹内的黑膜以及鱼脊骨的污物。要完全去除腥味，最直接的做法应该是仔细地撕去腹内黑膜，把污物都清理干净。烹饪时，也可用葱姜和白酒或醋进一步去腥。另外，除带鱼厚度等，鱼鳞其实也是挑选新鲜带鱼的标志之一。好带鱼体表有光泽，鱼鳞呈灰白色或银白色且分布均匀。▲