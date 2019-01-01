生活中很多人喜欢将整个生鸡蛋泡入米醋中，待蛋壳松软、搅碎后食用。那么鸡蛋究竟能否带壳吃，这种醋泡蛋据说还有“软化心血管”“补钙”等功效，是真的吗？

蛋壳由95%碳酸钙和有机质组成。 醋泡蛋就是醋酸和蛋壳中碳酸钙反应生成醋酸钙。从化学角度来说，钙离子溶出来，的确有一定补钙效果。喝醋蛋液，就类似在吃生鸡蛋，生鸡蛋存在抗胰蛋白酶和未变性的蛋白质，不仅吸收率比熟鸡蛋低，还会妨碍肠道对维生素的吸收。另外，鸡蛋在生产、储存过程中易受到一系列细菌入侵，包括对人危害程度较高的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等，普通食醋的酸度并不能完全消灭这些致病菌。加之现在蛋类产品大多会有涂膜保鲜的商品化处理工艺，可能有不法商家为了降低成本，非法使用有重金属残留风险的工业石蜡，这也给醋蛋液的安全性带来隐患。不仅这种吃法不安全，而且醋并不能够起到软化血管的作用，不能轻信它们对慢性病有神奇疗效，更不能用其来代替正规治疗和正常膳食。因此，尽量不要食用醋蛋液。

还有部分人烘烤蛋壳，将其碾成粉，放于面粉等食材，但若蛋壳碾碎不彻底，其实会划伤消化道黏膜。据报道，痴迷蛋壳补钙、被碎蛋壳卡住喉咙看急诊的病例也有很多。

总之，鸡蛋可带壳煮，但尽量不要带壳吃。蛋壳粉和醋蛋液，虽有一定补钙效果，但都不是好的方式，摄入牛奶、豆类、绿叶蔬菜等钙含量丰富的食物，再时常晒太阳做适量运动才是正确补钙方式。▲