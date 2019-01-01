红枣，食物中的“防癌高手”

受访专家：中国抗癌协会肿瘤营养支持与治疗委员会秘书长 孙凌宇

“日食三颗枣，百岁不显老”“五谷加红枣，胜似灵芝草”……这些深入人心的饮食谚语，充分说明了红枣在我国养生文化中的重要地位。红枣的保健作用，远古时期就被人们发现和利用，并且其食疗价值也得到了现代科学的认可，在原卫生部公布的首批药食同源（既是食品又是药品）名单中，红枣位列其中。从古至今，红枣为啥如此受青睐？

枣树原产我国，栽培历史悠久。考古发现，河南新郑裴李岗新石器时代的遗址中，就已发现了炭化枣核，标志着农耕文明尚未兴起之前，红枣已被广泛利用；早在西周时期人们就开始利用红枣发酵酿造红枣酒，作为上乘贡品，宴请宾朋；战国时期，红枣已成为重要的果品和常用中药，并与桃、杏、李、栗一起并称为我国的“五果”。

传统医学认为，红枣属补气药，具有养胃健脾、补血益气、和解药毒、保护肝脏、增强肌力等功效，可润肺、止咳、治虚、养胃。红枣药用始载于我国现存最早的药用典籍《神农本草经》，书中将大枣列为“上品”，称其有“安中养脾肋十二经，平胃气，通九窍，补少气、少津液，身中不足，大惊，四肢重，和百药”等功效。汉代“医圣”张仲景在其所著《伤寒论》中，列有113个药方，其中有65个药方用上了红枣。明朝李时珍在《本草纲目》中说：“枣为脾之果，脾病宜食之。谓治病和药，枣为脾经血分药。”

中国抗癌协会肿瘤营养支持与治疗委员会秘书长孙凌宇表示，从营养的角度来说，红枣富含钾、钙、铁、锰、铜和硒等矿物质以及胡萝卜素、B族维生素、维生素E等营养素，是果品中的“补品王”。不仅如此，红枣还是植物类营养素的“富集地”，如环磷酸腺苷、芦丁、红枣多糖、三萜类物质等，这些活性成分为红枣带来了多种保健功效，比如抗氧化、延缓衰老、提高免疫力、预防心血管疾病、保护肝脏、美容护肤、抗疲劳等。

尤其值得一提的是，越来越多的研究证实，红枣在预防癌症方面也有一定的功效。第一，红枣富含环磷酸腺苷和环磷酸鸟苷，研究证实，这两种活性成分能抑制肿瘤细胞的增殖，并诱导其成熟分化。第二，红枣还富含三萜类化合物（如山楂酸）和二磷酸腺苷。三萜类化合物大都具有抑制癌细胞的功能，其中以山楂酸的作用最强。二磷酸腺苷虽不具有抑制癌细胞的能力，但却有调节细胞分裂的作用。二者协同作用，可以使异常增生的癌细胞分裂趋向正常。第三，红枣中富含的多酚类活性物质能阻止细胞突变，防止细胞癌变及进一步发展。第四，红枣中还含有β-D-葡聚糖，动物实验研究证实，该物质可遏制肿瘤生长。

红枣味甘香甜，风味独特，除了直接食用，还可以煲汤、煮粥、泡水、制作甜点，大家可以根据自己的喜好选择。▲