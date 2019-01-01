六类儿童用品该拉入黑名单

不少父母都想把最好的给宝宝，从出生前就不断“囤货”。但从医学角度来讲，不是所有儿童用品都是适合婴幼儿的。

开裆裤。作为婴幼儿的“专属品”，开裆裤看似方便却隐患多多。宝宝喜欢四处“摸爬滚打”，没有衣物或者尿布庇护，会增加外生殖器沾染细菌的机会，女孩由于尿道短，万一细菌入侵更易发生尿道炎、膀胱炎等。同时，由于没有衣物保护，小孩的外生殖器还易被其他物品擦伤、夹伤、烫伤等。一般来说，应该在宝宝会爬时开始穿满裆裤，比如背带裤，它对孩子身体没有任何束缚，还能避免肚子着凉，也适合爬行的宝宝，不会让肚子紧贴地面摩擦，减少了细菌入侵的机会。

学步车。美国消费者产品安全委员会统计显示，每年约8800名15个月以下的婴幼儿由于使用学步车而受伤。违背婴儿生长规律人为“助走”，会导致宝宝骨骼畸形，过于依赖学步车走路，也不利于身体协调性建立，宝宝平衡感会差。正确的做法是尊重宝宝的身体发育规律，该走时自然就会走了。

宝宝游泳脖圈。脖圈充气过多会造成宝宝颈部不适，颈椎活动受限，而且宝宝的下颌必须努力抬起，才能适应脖圈。同时，宝宝脖子软、皮肤嫩，套脖圈容易伤害宝宝稚嫩的颈椎和皮肤。建议1岁后使用腋下泳圈，1岁前最好用浅游泳池，坐着时水刚好到屁股即可，或尝试亲子游泳，爸爸妈妈用手臂托住宝宝，一起在水中玩耍。

儿童防侧睡枕。防侧睡枕是靠固定在枕头两侧的填充物，来固定宝宝头部助其仰卧，防止孩子的头部总向一侧偏斜造成“偏头”，但同时也阻碍了婴儿头部自由转动。婴儿可能无意中侧卧或俯卧，这样一来头部无法转回来，会有窒息危险。事实上，1岁以内的新生儿颈椎还没有形成颈部前屈，是平直的，所以无需用任何枕头。

儿童眼药水。儿童的眼部组织柔嫩，黏膜血管丰富，对药物吸收非常快，因此使用眼药水应慎之又慎。目前我国抗生素类眼药水并无成人和儿童之分，一些所谓儿童眼药水并没有抗生素成分，对急性结膜炎等宝宝常见的眼睛问题并无作用，还会贻误治疗。而抗生素类眼药水类型很多，包括妥布霉素眼水、红霉素眼膏等，成分不一，也没有标注儿童用法，不宜擅自使用。如果发现宝宝眼睛红、眼屎多，应及时就医，医生一般会为儿童选择刺激性小的抗生素眼药水。家中护理要每天给宝宝洗脸和清理眼分泌物，并消毒宝宝的毛巾，防止交叉感染。

牛初乳。不同的哺乳动物之间，初乳的成分差别很大。牛初乳中主要以酪蛋白为主，不宜给婴幼儿食用，因为牛初乳酸度过高，乳清蛋白与酪蛋白比例不合适，其中蛋白质的含量过高，婴儿无法适应。已经添加辅食的宝宝，不要过早给予牛初乳，否则有过敏风险。因此，建议最好母乳喂养，第二选择是正规品牌的配方奶粉。▲