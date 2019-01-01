热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

小儿脾虚怎么调理 多按“五处”

2019年01月01日09:10 来源：人民网-生命时报

脾为后天之本。小孩机体发育尚未完善，常出现脾虚的毛病，往往迁延难愈，严重者还会影响生长发育。

“中医把脾虚分为脾气虚和脾阳虚，小孩常见的是脾气虚。脾气虚又可分为三类证候：脾不健运、脾气下陷和脾不统血。其中，脾不健运主要是消化系统和水液代谢方面功能衰退导致的，临床表现为少气懒言、食欲不振、面色萎黄或小便不利，治疗上应以益气健脾为主。”河南省中医院儿科主任医师李玮介绍道，因为孩子脾胃稚嫩，脾虚一般会在孩子3个月~1岁时表现最为明显，尤其在6个月后添加辅食，如果喂养不当，比如饮食过于精细、吃生冷或不规律，脾虚就会更加严重，出现厌食、腹胀、腹泻、便秘等消化不良的情况。脾虚日久或不加干预，还会引起其他脏器功能失调，诱发感冒、咳嗽、喉中痰鸣甚至哮喘。

宝宝脾虚，生活中应如何调理预防？李玮给出以下建议：

第一，多按“五处”。1.摩腹。先搓热手掌，然后放于患儿腹部轻轻旋转摩擦，腹胀、便秘的宝宝顺时针揉，腹泻的宝宝逆时针揉。2.推拇指。推拇指的侧面（指尖到掌根部），来回推50次左右，可清补脾胃。3.推食指。由指根到指尖，再由指尖到指根，来回推50次左右，可清补大肠。4.揉板门。板门在大鱼际（人的手掌正面拇指根部，下至掌跟，伸开手掌时明显突起的部位）隆起处，家长可用拇指向着掌根方向给小儿揉推。5.按足三里。顺时针按摩足三里（位于小腿前外侧，外膝眼下四横指处）20次左右。

第二，营养均衡。有的宝宝吃水果比较多，吃蔬菜却很少，这种做法非常不可取。同时，饮食过于精细、偏食、过食酸甜辛辣等也都会引起脾胃功能障碍，造成脾虚。建议家长多给孩子调配营养餐食，最好做到谷类、杂粮、蔬果、鱼肉、豆制品皆全，变着花样做，保证营养。此外，还要少食坚硬、生冷、油腻的食物，以免脾胃运化失常。

第三，让孩子养成良好的饮食习惯。不少家长常感叹宝宝食量不多、消瘦，于是加大喂奶量和辅食量，这些都是不可取的。原则上，1岁内的孩子要按需喂养，不可过量。对于稍微大一点的孩子，平时要让他们少吃零食，以免影响正餐食欲。晚餐后适当活动，可有效避免食积。▲

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn