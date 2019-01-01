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冬季老人卫生怎么搞 做到四勤

中国老年学学会心脑血管病专业委员会委员 于俊民

2019年01月01日09:07 来源：人民网-生命时报

随着年龄增长，人体新陈代谢变慢，皮脂变薄，皮肤含水量明显下降，易产生死皮，成为螨虫和其他微生物的“美食”。这些微生物繁殖过程中产生的废物会散发难闻气味，加上老人皮肤褶皱多，大量微生物藏在其中，如果不及时清理，时间久了不免让老人尴尬。所以，老人冬季也要做好个人卫生工作，保持清洁。

勤洗澡。冬季，有些老人怕冷，可能半个月才洗1次澡。实际上，洗澡能促进血液循环，使身体变暖。建议老人每周至少洗1次澡，尤其注意清洗皮肤表面多余的油脂和死皮，重点部位是头顶、耳后、腋下、前胸、后背，这些地方易积聚油脂。老人最好进行淋浴，不要泡澡，洗完后用润肤乳擦拭身体，避免皮肤因缺水而干燥、发痒。

勤换衣。老人皮肤分泌的皮脂、灰尘以及细菌混杂在一起，会形成污垢粘在衣服上，如不及时清洗更换，对皮肤有刺激，可能引起发痒、发红。所以，老人冬季要勤换衣物，内衣至少两三天换1次，其他衣物至少每周换1次。尽量选透气好、宽松的棉织品衣裤。

勤洗脚 。冬天天气寒冷，老人勤洗脚不仅能保证脚部干净、温暖，还能解除疲劳、增强免疫力。每次洗脚后要换干净的袜子，如果不常换，易引发真菌感染，导致脚气、灰指甲。

勤刷牙。越到老年，越要重视口腔卫生。很多老年朋友都有牙周病，要记得定期检查、洗牙。做到早晚刷牙，减少细菌滋生的机会。老人即使牙齿全部脱落，也应用柔软的牙刷刷洗牙龈、牙槽，对预防呼吸道感染有重要作用。牙刷使用后要彻底清洁，甩掉刷毛上的水分，置于干燥通风处。

勤扫房。有的老人不愿扔旧东西，长期将物品堆放在阳台等地方，这样不仅易积攒灰尘，发潮、发霉的物品也会引来潮虫，产生异味。建议老人及时清理发霉物品，常通风，保持室内干燥洁净。▲

(责编：崔元苑、许心怡)


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