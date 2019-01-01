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年关警惕消费陷阱 保健品消费要理智

2019年01月01日09:06 来源：人民网-生命时报

春节将近，购物、囤年货、旅游成为不少人“辞旧迎新”的庆祝方式，一些不法分子也看准了这个时机，趁大家沉浸在喜悦中放松警惕之时，各种消费陷阱随之而生。在此特别提醒广大消费者，在选购保健品、旅游出行、投资理财三个方面要提高警惕。

1.保健品消费要理智。快过年了，不少儿女想给父母买一些礼品带回家，保健品就成了首选。不法商家以“义诊”“健康讲座”等免费体验的名义伺机进行推销，诱导消费者购买，或是夸大功效，使消费者误以为保健品可以替代药品使用。因此,选购保健品时一定要理智，切莫贪图小便宜，警惕各种“免费”陷阱。最好去信誉好、证照齐全、有固定经营场所的正规门店。切忌用保健品代替药物治疗，摒弃花钱就能买来健康的错误观念。此外，购买保健品时需认准批号、收好发票，避免遭遇维权难题。

2.旅游出行要当心。随着生活水平的提高，旅游也成为很多人放假休闲的方式，年关出行最好结伴或有家人陪同。在挑选旅行社时不要选择过于便宜的行程，以防暗含隐性消费或是旅游欺诈，此外，旅游时不要在景点小摊购买奇珍异宝，以免买到假货，上当受骗。出游的行程节奏也应舒缓，避免过度疲劳。

3.金融理财要谨慎。年底时期,很多人会理一理家中财产，看看这一年又攒下多少钱，考虑下一步的投资，购买理财产品近些年成为热门。然而，不法商家利用一些消费者对理财产品不了解的特点，通过虚假宣传、抽奖中奖、电话诈骗等手段，骗人购买。所以，在投资理财时要谨慎，尽量多和家人进行商量，多听取专业人士的意见，多咨询再做决定。

(责编：崔元苑、许心怡)


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