大理石是室内主要致癌物

大理石也叫大理岩，因云南大理所产的品质最好而得名。目前市场上人们常用的大理石分为天然和人造两种。由于自然界中大理石、花岗岩、石膏等物质中含有天然放射性元素镭，人造大理石也是用天然大理石或花岗岩碎石为填充料制成。所以，当作为建筑材料被用于室内装饰时，镭元素衰变出的放射性气体氡及其子体会产生辐射，而氡已被世界卫生组织列为19种致癌物质之一、被国际癌症研究机构列入室内主要致癌物。

目前，有研究表明我国室内氡浓度已呈增加趋势。应尽量减少大理石在家装中的应用，并在装修前对大理石进行放射性氡浓度检测。还可以通过更换放射性低的石材，经常开窗通风，以及使用空气净化器、负离子发生器等措施来降低室内放射性氡浓度。

此外，人造大理石除了具有放射性外，里面使用的黏合剂，也会产生有害气体甲醛、苯等。因此，购买大理石时要注意以下几点：一是到正规的商家去购买，特别是人造大理石，一定要厂家出具相关的检测报告；二是在鉴别天然和人造大理石时，可以滴上几滴稀盐酸，天然大理石有剧烈的起泡现象，人造大理石则起泡弱甚至不起泡；三是鉴别大理石好坏，可用手轻敲，结构疏松的大理石声音低哑，质量上乘的大理石敲起来则声音清脆。