少不养腿老来受罪！腿部保养注意6个原则
少不养腿老来受罪，腿部保养要注意。
少不养腿老来受罪，腿部保养注意以下几个方面：
热水泡脚 用热水泡脚，特别是用生姜或辣椒煎水洗脚，可较快地扩张人体呼吸道黏膜的毛细血管网，加快血液循环。
适度甩腿 一侧手臂轻靠墙体，对侧的腿以胯部为轴轻轻甩动，5次后换另一条腿，早中晚三次，可以让受阻的微循环重新通畅起来。
搓揉腿肚 双手掌紧夹一侧小腿肚，边转动边搓揉，每侧揉动20次左右。
干洗腿 用双手紧抱一侧大腿，稍用力从大腿向下按摩，一直到足踝，然后再从踝部按摩至大腿根，重复10~20遍。
踮脚除疲劳 将双脚并拢，提起脚跟，保持1~2秒钟，然后放松，为一次，每天连续做数10次，能有效而快速地减轻疲劳。
别光脚穿鞋 尽量不要光脚穿鞋，双足在鞋内无法得到固定，走路时会有更多重量分给双腿，增加关节磨损。(王 青)
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