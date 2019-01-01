新年吃出好彩头 4款新年美食营养丰富，赏心悦目

新年好彩头，不妨从餐桌上开始，色彩丰富的菜肴不仅营养丰富，赏心悦目，还意味着好彩头、好兆头!

指导专家：

辛鸿钧，中国烹饪协会西餐委员会理事、国家二级公共营养师

时 阳，国家二级公共营养师

火红米饭

一年到头，吃过无数次的白米饭，马上新年了，米饭也来凑热闹。做顿番茄汁蒸米饭，就图个红红火火、热热闹闹。

以往的番茄经常出现在菜肴、面条中，这次我们不妨让它在米饭中当个最佳配角。冬天的番茄容易被冻着，我们在选“配角”的时候一定要注意，尽量选择质地稍软，颜色自然红的番茄。将番茄清洗干净后榨成汁备用，也可以将番茄切成小块，用少量油煸炒熬制成番茄汁。然后，像往常一样，将大米淘洗后控干净水，再加入做好的番茄汁，番茄汁的量和以往做饭时用水量一样就行。在蒸米饭时，还可以放少量的糙米或者玉米，增加健康指数。

还未揭开锅，一股米香夹带番茄的酸甜味就直钻鼻孔，让人非常期待。不用多久，一锅红红火火的番茄饭就做好了。吃上去酸酸甜甜、软软糯糯，看上去赏心悦目，让人胃口大开。

彩色萝卜

今年的节日餐桌上，是不是还在用拍黄瓜、海带丝、拌皮冻做爽口小凉菜呢?那你可就落伍了，在各种萝卜争奇斗艳的季节，花些心思，把它们组合在一起搬到餐桌上，肯定能成为一抹惊艳的亮色。一句话，别把萝卜不当菜!

大家都见过魔方，六种颜色混搭在一起，很漂亮。今年我们就做个魔方萝卜，把各色萝卜做个混搭。材料既便宜，操作也简单，食用后也能开胃解腻，但制作时需要大家耐心一些。

先得从市场上买来新鲜的白萝卜、胡萝卜、心里美萝卜、卫青萝卜，这样白色、橙色、红色、绿色就凑齐了。如果买不到卫青萝卜，则可以用莴笋来代替。

把几种萝卜清洗干净，分别削去外皮，切成粗细均匀的长方条，再切成四边均匀的小方块，四种颜色的萝卜，每一种颜色各需要16块。把胡萝卜放入沸水中焯1~2分钟捞出，口感会比较软，其他几种萝卜生吃口感更好，因此不需焯烫。然后可以和家人、孩子一起将萝卜组合成块。既能让孩子体验到搭魔方的乐趣，又能让他们参与到做饭的过程，让他们有一种成就感。然后用醋、白糖、盐和香油调好汁，也可根据自己口味随意调味。

五彩汤圆

南瓜泥、紫薯泥中加入糯米粉、水，分别做成黄色和紫色皮(糯米粉和水的比例是5∶3)。在煮紫薯的水中挤几滴柠檬汁，紫色的水会变成粉红色，加入少量碱面后变成绿色，分别和糯米粉和面做成粉红色和绿色皮。再加上糯米粉做的白色皮，黄、紫、粉、绿、白，五种颜色的汤圆皮就做好了，可根据口味包紫薯核桃仁馅或黑芝麻馅。

彩色饺子

将胡萝卜和紫甘蓝分别榨汁和面，擀成淡黄色和淡紫色的饺子皮。饺子馅则可根据家人的口味制作，传统的韭菜鸡蛋馅、三鲜虾肉馅、玉米蔬菜馅都可以，将包好的饺子下锅煮熟，一个叫黄金饺、一个叫紫玉饺，颜色亮丽，寓意吉祥，吃起来也很美味。