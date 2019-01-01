新年到，这四件健康事值得你坚持做一年

新年到，现在开始做对这些健康事，坚持一年会有意想不到的效果。

食——吃好每一顿早餐

中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副所长马冠生：健康生活是从早餐开始的，希望大家新年天天吃好早餐!

在我看来，吃好早餐才有精力和体力去工作和学习。这么多年，我都尽量保证早餐有谷类、肉蛋、奶、果蔬四样。如果时间太紧张，早餐就简单一点，一杯牛奶、一个包子、一个鸡蛋、几片生菜和水果，如果时间和条件允许，就会吃得丰盛一些，譬如一小碗清汤面、两个小馒头、两样蔬菜、一个鸡蛋、三片蒸南瓜，虽然没有牛奶，偶尔调剂一下也未尝不可。

曾经在网络上做过一项早餐类型的小调查，虽然不是设计完善的调查研究，结果却令我很失望：很多人的早餐都是胡乱应付的，如边走边吃型(吃个煎饼果子或鸡蛋灌饼)、方便凑合型(吃几块饼干)、经典传统型(油条配豆浆)、西式风格型(牛奶配面包)，而认真准备早餐、重视早餐营养的少之又少，很多人甚至长期不吃早餐。别以为吃早餐是你一个人的事情!我的研究团队在调查中发现，有些儿童不经常吃早餐，而他们的父母也经常不吃早餐。健康需要言传身教，家长们不应该给孩子做不健康生活方式的“榜样”。

其实，早餐也是控盐的第一步。当你在皮蛋瘦肉粥和白粥之间犹豫不决时，要选择喝白粥;当你习惯了中式早餐，离不开咸菜、腐乳时，就要想办法一点点减量。健康需要一点一滴积累，健康马年，从营养早餐开始。

住——晚上11点前一定要睡觉

中日友好医院皮肤科主任医师钱文燕：如果要给大家提一条健康忠告，我马上想起来的就是晚上11点前必须睡觉，对皮肤保养，整体健康都非常有益。其实这也是我雷打不动的生活习惯，再忙也得按时睡觉，让身体好好休息。

为什么强调时间点呢?因为在中医上，“子午觉”是养生妙道，子时就是指从23点到凌晨1点，是睡眠的最佳时机，而午时指的是11点到13点，此时要小憩。

晚上11点到凌晨1点，这段时间的睡眠是最养人的，如果你因为种种原因熬夜，休息不够，就会耗伤气血，你的脸色自然就不好，时间长了，就会出现面色晦暗、少光泽等情况。熬夜不但伤皮肤，而且容易导致阴血不足、脾胃虚弱，造成便秘。可别小看便秘，不仅人难受，而且体内毒素排不出来，对身体的损伤挺大的。多年来我都有个习惯，就是洗脸后在手上抹点护肤霜，用掌心轻柔地拍拍眼睛周围的皮肤，每次6下，一共6次，再拍拍眼睛外侧的皮肤、前额和两侧面颊。眼睛下面比较薄的皮肤，用手指的指尖非常轻柔地敲打。这样对眼睛周围及面部血液循环有利，每次做完我都觉得很舒服。

皮肤能反映出身体内在的情况，三点很重要：生活规律，要早睡早起;饮食有节，吃东西要有节制;良好心态，要放开自己，遇到任何事情，不要有负担。这样才能皮肤好，身体好。

行——健身只需“15分钟”

北京体育大学运动人体科学学院张一民教授：体育锻炼是身体活动的一种，而家庭中的身体活动包括做家务、照看小孩、园艺等。生活中很多看似简单的小事都是运动，不是跑起来了、跳起来了才是真正的运动，只要动起来了，并且可以感觉到自己在这个动的过程中，身体各个部位热起来了——出汗了，就说明你在运动了。只要动起来就可以达到一定的健身效果，相比于静坐看电视、玩电脑，做家务的健身作用非常明显。

快走也是一种很好的健身方式，无非就是把遛弯的速度提高一点，感觉到心跳明显加快，微微出汗，就可以了。如果周围车辆和行人都很少，也可以慢跑。

白领在办公室里场地、时间很有限，健身操是不错的选择。长时间的静坐看电脑对身体的危害不言而喻，从百忙之中抽出15分钟，做一套健身操，也可以达到一定的健身效果。健身操简单易学，也不需要很大的运动空间，工作疲劳了，站到走廊上，心理默念口号，让自己“操练”起来。不仅可以达到健身效果，还可以让紧张工作的大脑休息一下，保持良好的精神状态。

乐——良好“家风”很重要

北京回龙观医院院长杨甫德：我小时候，父亲常说，“将军额头能跑马，宰相肚里能撑船”，无论何时何事，都要心胸开阔、尊重别人、与人为善，到现在印象都特别深。离开家乡到北京，满眼是陌生人，按照这几句简单的话为人处世，获益良多。

我们不要轻视在家里的表现，家里是最放松的地方。在最放松的地方养成的规矩和习惯，会很容易带到外面。在家里做好，才能在外面做好，在家里做不好，在外面很难做好，即使做好也是一时的。家，最触动人的是亲情的融合，无论你身居高位，还是“飘泊一族”，都能够感受到亲情带来的力量，有困难有人分担，幸福时有人分享，不是“孤家寡人”，日子才能过得有滋有味。在家里心态要好，看看态字，就是心大一点，不要小心眼，凡事看淡些，有的人对亲人都斤斤计较，动不动发脾气，打架争执，这样的家，谁都不愿意待。

因此，遇事多理解，不要认为对家里人可以有什么说什么，有时候不经意的话也难免造成矛盾，要常站在对方的角度思考。不少家长常对孩子生气，其实，如果站在孩子的角度，自己不生气，孩子也会开心。遇到不愉快的时候，家人之间更需要相互理解。