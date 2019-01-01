专家：胃病“乱吃药”会加重病情

随着冬季气温的持续走低，寒冷刺激下胃病进入了高发病期，困扰着不少胃肠道患者，然而很多人都是未经医生诊断自行服药。专家表示，临床上不少病情加重后不得不来医院就诊的患者，都是由于自行胡乱服药导致的。

安徽医科大学第一附属医院消化内科副主任医师汪燕燕介绍，不少患者胃疼后都选择吃止疼药，其实这是错误的。胃疼不同于其他部位的疼痛，胃疼可能由于胃酸分泌过多导致胃粘膜受到了损伤，或是由于胃痉挛导致的疼痛，还有因为消化功能不好，吃得过饱导致的胃痛。胃疼要对症治疗，乱用药的结果可能会导致药物伤害胃粘膜，加重病情。

不少患者认为胃炎是炎症，随意吃消炎药。其实胃部偏酸性，一般细菌都不会在里面生存，尤其是胃炎患者一般不用服用消炎药。只有在患幽门螺旋杆菌的情况下才需要使用消炎药，但是也要在医生的指导下使用。

还有一些老胃病患者，长期自己服用吗丁啉等药品。专家称，这也十分危险，因为不少药物长期服用都有不良反应。专家建议，胃病或者胃疼原因较多，首先要去医院确定病因，不要自己随意用药。其次胃病用药十分讲究疗程，慢性胃炎一般需要2周时间的疗程，消化性溃疡一般4周至8周的疗程，有的病人可能会反复发作，在疗程结束后患者要及时去医院复查听从医生指导。（记者鲍晓菁）