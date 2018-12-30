“营养护航·乐享夕阳”老年营养与健康关爱进社区活动举行

为提升老年人的营养健康意识，传播健康和疾病预防知识，近日，由上海淮海中路街道办、志成居委会和荷兰皇家菲仕兰联合主办的“营养护航·乐享夕阳”老年营养与健康关爱进社区活动在上海黄浦区淮海社区之家圆满举行。现场，来自上海三甲医院的知名专家为社区的老人们带来了内容翔实的科普讲座。上海市淮海中路街道办事处副主任张欣、荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超出席活动，与现场二百余名老年朋友共同聆听了一堂生动的“健康课”。

随着年龄的增长和身体机能的下降，老年人容易受到疾病侵扰。淮海中路街道办事处副主任张欣表示：“辖区内的老年人较多，对于营养健康方面的关注度较高，社区对为老服务工作非常重视。本次老年营养与健康关爱活动的初衷，正是希望整合社会力量、借助专家现场讲座，让老年朋友们了解心脑血管病、慢性疾病的防治知识，选择健康的生活方式，防患于未然，让他们享受健康晚年。未来，希望更多像菲仕兰一样的爱心企业加入到为老服务的行列中来，更好地服务百姓。”

冬季正值心脑血管病高发期，如何用科学的方式预防疾病，成为老年人迫切了解的需求所在。复旦大学附属中山医院全科副主任王健以通俗易懂的语言，向老人们讲授了心脑血管疾病的防治知识，并就突发状况出现时第一时间应采取的急救措施做了详细的讲解。

通过详细介绍高血压、高血脂、糖尿病等慢性疾病的饮食注意事项，上海交通大学附属第六人民医院临床营养科主任葛声教授普及了如何通过合理膳食规避慢性疾病及其并发症所带来的健康风险。葛声教授指出：“良好的营养状况是老年人长寿的基础，老人要根据自身情况均衡营养，避免暴饮暴食、偏食挑食等、选择富含优质营养的食物，例如，奶制品是老年人不可或缺的食物之一，坚持每天食用300ml奶制品，有助于保持骨骼健康，预防慢性疾病。”

提高人们的健康素养是保证健康的最经济、最高效、最根本的手段。荷兰皇家菲仕兰中国高级副总裁杨国超表示:“菲仕兰通过开展营养健康关爱进社区活动，向大众传递听得懂的健康知识，将健康和关爱送到大家身边，以实际行动为中国公众营养健康保驾护航，这也是菲仕兰的企业社会责任所在。”