日本老人泡澡死亡率高 建议先热水淋浴

日本人爱泡温泉。他们认为一天辛劳后，泡个温泉是种享受。城市家庭不能天天去温泉胜地，所以流行在自家浴缸中泡澡。大多数日本人的生活习惯是下班回家先淋浴清洁身体，然后在浴缸中泡澡半小时，最后吃晚饭。由于日本人对泡澡特别喜爱，还将每年11月26日定为“泡澡日”。然而，这个生活习惯到了老年却出问题了：很多日本老人在泡澡过程中溺水死亡。

日本消费厅数据显示，2016年因泡澡溺水死亡的日本人为5228人，其中4821人是老人，数量竟超过当年交通事故死亡人数。日本政府调查后发现，主要原因是老人非常喜欢高温泡澡水，因为天然温泉很多温度在40~50度之间，但人体进入高温水中后，为适应不得不迅速做出调整，血流速度突然加快，心跳也随之加快，使心脏负担加重。加上很多老人有高血压、糖尿病、心血管疾病等，心脏一时无法承受，就晕厥在浴缸里。

因此，日本政府除了呼吁老人不要将泡澡水加热到40度以上，还建议泡澡时间不超过10分钟，进入浴室前和家人打好招呼。不仅如此，日本政府在天然温泉旅游地也竖起告示板，提醒上年纪的人温泉水温很高，进入前先进行热水淋浴，让身体有所适应。日本大型连锁酒店现也在浴缸旁放类似提醒牌。

日本企业也嗅到商机，开始售卖“泡澡手表”。这种手表防水耐高温，人们可戴着进入浴缸。泡澡手表除了设用时提醒之外，还可一直测量人在泡澡期间的心跳脉搏，当出现不规律脉搏时，手表会发出刺耳声音，警示灯闪烁。其还能和手机软件相连，一旦手表报警，浴室外家人的手机就会响起。这种手表平时不泡澡时也可一直戴着，用以监测主人的脉搏情况。因此，不少喜欢爬山的老人也用它。目前这款手表售价很高，大约10万日元（约合人民币6000元）左右。

对多数老人来说，建议泡澡前延长热水淋浴时间，泡澡期间打开热风机让浴室温度也达到40度，避免从浴缸出来时身体又面临适应低温的调整。冬天非常寒冷时，老人最好只淋浴，不要泡澡。▲（本报驻日本特约记者 李 珍）