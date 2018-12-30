孩子打鼾重 建议早手术

张女士的宝宝从2岁开始睡觉打呼噜，伴有张口呼吸、鼻塞等症状，张女士没有在意。最近3个月来，她发觉孩子听力略有下降，还总流黏鼻涕，赶紧到医院就诊。进行了口腔和鼻内镜检查后，医生发现孩子的扁桃体和腺样体都肥大，并建议手术治疗。这下让张女士紧张了起来。

很少有人会将打鼾当成一种病。喝酒、感冒或偶尔睡姿不好导致的打鼾当然对人体没有影响，可一旦发展为鼾症，即睡眠过程中反复呼吸暂停10秒以上，就该引起重视了。

小儿鼾症的主要原因是腺样体肥大、扁桃体肥大两种。腺样体位于鼻腔的后端，而扁桃体位于口咽部，他们都是呼吸的必经之路，如果发炎肥大极易造成小儿呼吸通道狭窄，进而引起打鼾。通常来说，正常生理情况下，6~7岁时腺样体发育到最大，此后逐渐萎缩，到成人阶段基本消失。

扁桃体、腺样体肥大导致的小儿鼾症长期不治疗，就会影响儿童的生长发育:1.长期的鼻塞和张口呼吸导致硬腭高拱、上切牙突出等； 2.扰乱正常通气，导致低氧血症；3.大脑缺氧会导致生长激素分泌不足，从未影响孩子的身体及智力发育；4.腺样体与两侧咽鼓管咽口毗邻，腺样体肥大也会堵塞咽鼓管咽口，导致耳闷、听力下降等分泌性中耳炎的症状，导致听力下降。因此并不建议太晚手术。

对于明确由腺样体和扁桃体引起的小儿鼾症，还是推荐手术治疗，腺样体切除术一般适合4~10岁之间的患儿，通常医生会采取气管内插管全麻的方式进行手术。如果症状严重， 1岁多就可进行手术。▲

南方医科大学珠江医院耳鼻咽喉中心主任 谢民强 副主任 李永贺