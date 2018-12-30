广州职工医保缴费率 从8%降低为6.5%

28日，记者从广州市人社局了解到，《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于阶段性降低职工社会医疗保险缴费率的通知》正式发布。从2019年1月1日起至2019年12月31日止，继续施行阶段性降低本市职工社会医疗保险缴费率政策。

《通知》指出，广州市决定继续施行阶段性降低本市职工社会医疗保险缴费率。用人单位的职工社会医疗保险缴费率从8%降低为6.5%，灵活就业人员、退休延缴人员、失业人员的职工社会医疗保险缴费率从10%降低为8.5%。

据了解，2019年1月1日至2019年12月31日，广州将继续施行阶段性降低职工社会医疗保险缴费率政策，并加大降费率幅度。记者注意到，本次费率降幅比以往增加了50%，从原来的1个百分点提高到1.5个百分点，预计可减轻用人单位和个人缴费负担合计约69.98亿元。

据广州市人社局相关负责人表示，广州医保年度基金实现收支平衡、略有结余。

羊城晚报讯 记者周聪、通讯员穗人社宣报道