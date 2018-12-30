智能健康筛查仪体检不靠谱

近日，有市民反映，在北京多个商场内都出现了一种名为“智能健康筛查机器人”的健康检测仪。该检测仪号称在“不抽血、不化验”的情况下，只需将“双手覆盖手掌传感器上的电极片，面部正对摄像头”，用两分钟的时间就能检测70多种身体的健康指标。

昨天，北京青年报记者探访发现，这款健康检测仪所检测出的结果与真正的体检结果偏差较大，且出现了不同的人使用同一账号所检测出的结果相同，同一个人使用不同的账号检测，结果却大相径庭的现象。

对此，国内某体检中心的医生认为，该检测仪所能检测到的都是很表浅的粗略检查，没有可信的科学依据。

商场现“不抽血”健康筛查仪

近日，市民池先生反映，在西直门凯德MALL6层摆放了一个名为“智能健康筛查机器人”的健康检测仪，根据检测仪的介绍，用户只需将双手放置在仪器上就能做“体检”。对于该仪器“不抽血、不化验、不做检查”就能检测出身体健康情况，池先生觉得十分诧异。

根据池先生提供的线索，北青报记者来到了西直门凯德MALL，在商场1层和6层的电梯旁均发现了“智能健康筛查机器人”。“智能健康筛查机器人”机身高约1.5米，操作界面包括摄像头、电子显示屏和手掌传感器。机身顶部和旁边均悬挂着广告牌，上面写着“人工智能帮您远离亚健康”“国家工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会联合推广”等字样，十分吸引眼球。

据了解，这款由北京某公司提供的“健康筛查机器人”声称能一次性检测循环系统、消化系统、呼吸系统、内分泌、骨骼系统、免疫系统、生殖系统、营养状况、有害物质等十大系统的70多项健康指标，对人体健康参数进行综合统计，通过“生物特征、生物节律、图像血压算法”得出健康报告。

除了文字，“智能健康筛查机器人”还不间断地通过仪器自带的扩音器发出宣传语。北青报记者观察发现，被“智能健康筛查机器人”自身发出的宣传声音和立牌广告吸引来的人很多，但是真正进行测试的人却很少。

测试结果与实际体检结果不符

随后，北青报记者对该机器进行了测试。根据机器的提示，北青报记者用手机扫描了屏幕上的二维码，关注相应的微信公众号，并在机器上选择了性别。根据提示，双手覆盖手掌传感器上的电极片，面部正对摄像头后，屏幕上出现了正在检查身体各个部位机能的提示。等待一两分钟检测完成，此时微信上会收到一份检测报告。点进报告并支付19.9元，完善个人信息后，便可以看到详细报告。

在这份报告中，一共分为综合分数、亚健康风险、快乐指数、睡眠质量、实施状况、BMI（体质指数）、营养状态、免疫能力、消化能力、吸收能力、代谢能力、女性功能、健康建议等多项内容。测试报告显示，北青报记者的检测分数为89分，其中睡眠被提示“有待改善”，女性功能一项提示“黄体酮分泌轻微异常”，还建议了补充维生素B6。但是，这些健康提示项目，在此前北青报记者在医院所做的体检给出的体检报告中均未显示异常，而在医院体检报告中显示异常的项目，在“康佳健康”的检测报告中均未提出。

同一账号不同人使用结果相同

在位于大望路的新世界百货7层同样摆放了一台“智能健康筛查机器人”。附近餐饮店的工作人员告诉北青报记者，这个筛查仪在这里已经有一段时间了，“刚放这儿的时候，来检测的人还挺多，现在人少了，使用这个健康筛查仪做测试的大多为年轻人。”

北青报记者在这台机器上再次进行了身体健康筛查，结果显示，所有的检测结果均与此前在西直门凯德MALL的检测结果完全相同。

一同前来的同事在使用北青报记者的账号进行检测时发现，所检测出来的结果是相同的。随后，北青报记者更换手机号码重新注册检测，所检测出来的结果与北青报记者第一次的检测结果完全不同，此次的健康检测报告中，北青报记者的评分只有87分，原本被评定为“有待改善”的睡眠质量，此次的结果为良好。而原本检测未出现健康状况不佳提示的“免疫能力”和“消化能力”，在此次的报告中被标“黄”以示警告。

同一账号不同人检测结果相同的情况，也出现在了网友小旖身上。小旖告诉北青报记者，今年5月份，她与母亲、姨妈在逛街时看到这个仪器，注重健康的母亲决定用这个仪器进行检测。小旖说，她们三个人用的都是她的手机。只是在测试的时候，把年龄、身高、体重这些信息进行了相应的更改，但三个人的测试结果几乎一模一样，“这怎么可能，我妈和我姨妈都是五十多岁，我二十多岁，完全不同的三个人，怎么可能有一样的体检结果，太天方夜谭了。”

运营商称在京已投放200多台

北青报记者通过查询其官网了解到，该机器生产商为北京某公司，目前已在30多个省、市、自治区的机场、商超、影院、餐饮连锁店等进行了投放。官网声称，“智能健康筛查机器人”可评估人体早期病变风险，为用户提供专属的个性化解决方案，从膳食、营养素、运动、生活方式，给予全面的健康干预。

北青报记者以想购买或加盟该仪器者的身份，咨询了该公司的销售人员张先生。在张先生发来的介绍中提到，“智能健康筛查机器人”是通过移动互联和云健康系统，为用户提供全面、系统的健康分析，从而有重点地进行自我预防、有重点地去医疗机构检查的仪器。

张先生则表示，“智能健康筛查机器人”还采用了皮肤检测算法、面部图像中医算法、脉搏波分析算法等技术进行精准检测。仪器所检测出的相关指标是依据三大人体数据采集系统：人体光谱波、人体生物电、人体脉搏波，再经过科学及实践测算出来的。张先生称，这款仪器准确性高，所以很受欢迎，目前，在北京市共投放了200多台，投放地多为商场和药店。

文/本报记者 王天琪 实习生 李素云

摄影/本报记者 袁艺

专家

此类检测仪缺乏可信科学依据

“智能健康筛查机器人”检测结果是否靠谱？国内某体检中心的医生告诉北青报记者，现在市面上有很多打着“不抽血，不化验”就能快速检测出身体健康情况的仪器，但是从医学角度上说，这种检测仪所能检测到的都是很表浅的粗略检查，没有任何科学依据。这类检测仪出现的背后多是为了销售保健品。该医生称，“任何涉及健康指标，特别是人体成分含量的指标，最精准的还是血液生化的监测分析。”

北京东直门中医院副主任医师张章则表示，此类健康筛查仪就是打着高科技名号的“大玩具”。中医在诊疗时有一个很复杂的过程，这个仪器显然达不到中医检查的标准，虽然在中医里确实有“面诊”和“手诊”，但仅仅凭借摄像头和几个金属触点，完全达不到诊疗标准。更何况，“望诊”只是“望闻问切”中的一小部分，还需结合病人的既往疾病史、当前身体状态、脉象等多方面因素综合诊断。

此外，针对这款仪器宣传中提到的，该仪器是国家工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委员会联合推广的产品，北青报记者致电国家工业和信息化部热线，相关工作人员表示，他们并不清楚这个仪器，也并未推荐过这个仪器给市民使用。