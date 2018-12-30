热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

耕地占用税法通过 四类情形将获得减免

2018年12月30日08:05 来源：中国新闻网

　　十三届全国人大常委会第七次会议29日在北京闭幕，会议经表决通过了《中华人民共和国耕地占用税法》，该法规定四类减免耕地占用税的情形。

　　在税额方面，新通过的耕地占用税法规定，以各地区(以县级行政区域为单位)人均耕地面积为依据，分别规定了各地区每平方米耕地的差别化税额，分为10至50元(人民币，下同)、8至40元、6至30元、5至25元四个档次。在人均耕地低于0.5亩的地区，省、自治区、直辖市可以根据当地经济发展情况，适当提高耕地占用税的适用税额。

　　在税收减免方面，该法规定了四类减免耕地占用税的情形。一是军事设施、学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地，免征耕地占用税。二是铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道、水利工程占用耕地，减按每平方米二元的税额征收耕地占用税。三是农村居民在规定用地标准以内占用耕地新建自用住宅，按照当地适用税额减半征收耕地占用税；其中农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。四是农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅，免征耕地占用税。

　　针对临时占用耕地问题，该法将其限于“建设项目施工和地质勘查”，规定纳税人因建设项目施工或者地质勘查临时占用耕地，应当依照本法的规定缴纳耕地占用税。纳税人在批准临时占用耕地期满之日起一年内依法复垦，恢复种植条件的，全额退还已经缴纳的耕地占用税。

　　该法律自2019年9月1日起施行。(黄钰钦 梁晓辉 张子扬)

(责编：杨迪、崔元苑)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn