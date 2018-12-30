农业农村部启动乡村振兴科技支撑行动

业农村部29日启动乡村振兴科技支撑行动，目标是使我国农业农村科技创新整体实力进入世界前列，科技支撑引领乡村全面振兴的能力和水平显著提高。

这是记者在农业农村部当天召开的乡村振兴科技支撑行动工作部署会上了解到的。

农业农村部党组成员、中国农业科学院院长唐华俊在会上说，实现乡村产业兴旺、建设生态宜居乡村、推动乡村人才振兴，都需要依靠科技发挥作用。要加快构建全面支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系，为农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展提供有力的科技支撑。

乡村振兴科技支撑行动将聚焦4大核心任务：

——在基础前沿领域和关键核心领域，着力突破制约农业创新力的“卡脖子”技术。瞄准我国农业发展重大需求，推进绿色、优质、高效、安全的农业技术创新。

——强化新品种培育、新产品新装备研发、新技术新模式应用，着力推进“藏粮于技”。

——大力支持区域性现代农业产业科技创新中心建设，合力打造现代农业科技强县，建设“一村一品、一乡一业”科技示范村镇，着力提升乡村产业质量效益竞争力。

——培育农业科技领军人才、农技推广高素质人才、新型职业农民，为乡村振兴提供强大人才支撑。（记者胡璐、董峻）农