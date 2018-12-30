市场监管总局受邀监督指导“权健”调查

12月25日，“丁香医生”一篇指责权健涉嫌虚假宣传的文章，使权健陷入舆论漩涡。此后，天津当地成立联合调查组进驻权健进行核查。29日，据联合调查组发布的消息，天津市已函请国家市场监督管理总局，全程监督并指导“权健事件”调查工作。当天，有网友向北京青年报记者讲述了其一家十人在成为权健会员后，家庭分崩离析的经历。此外，权健会员用于“报业绩”的会员管理系统已处于关闭状态，在该系统中，可看到会员的上、下线，有多位权健加盟商指出该会员系统与权健有关。北青报记者调查发现，会员系统网站的主办单位为权来百货经营部，其法定代表人与“权健自然医学科技发展有限公司”的法定代表人同为陈亦隆。

“权健”联合调查组称

对有关线索一查到底

25日，“丁香医生”的一篇文章，将权健公司拉入舆论的漩涡。很快，天津市成立联合调查组介入核查。29日，据天津当地媒体消息，“权健事件”联合调查组称，为了确保调查的公正性和权威性，天津市函请国家市场监督管理总局全程监督并指导调查组工作。联合调查组相关负责人表示，对合法的依法保护、违法的坚决打击、违规的取缔整治，调查组全体工作人员将对有关线索一查到底，严格依法处置，毫不手软，给社会公众以负责任的答复。

“业绩”系统可看上下线

目前已经处于关闭状态

此前，江苏的一位权健加盟商曾告诉北青报记者，权健实行“双轨制奖金制度”，每个人下面分A、B两个区，必须保证两个区的消费金额“平衡”，才有机会拿到奖金。

12月29日，多名权健加盟商告诉北青报记者，平时，他们是通过一个会员管理系统来查询会员业绩和层级的。

加盟商李庆(化名)向北青报记者提供多张该会员系统的截图。图片显示，一个蓝白色调为主的“会员登录”界面，要求输入用户名、密码和验证码。进入系统后，有“首页”、“组织机构”、“保单管理”、“账户管理”、“个性修改”和“信息中心”这六栏。在该系统中，可以显示出个人所属店铺及个人所处级别，会员的“个人本期消费”、“网络本期业绩“也一目了然。

在“账户管理”这一栏，可以查询到奖金发放、奖金提现等各项账户明细。在其中一项“奖金明细表”中，显示设有推广奖、培训奖、销售奖、管理奖等多个奖项。而在“机构组织”这一栏，可以看到一个复杂的名单列表。“看这个图就能知道自己下线是谁、上线是谁。这个系统就是金字塔结构，但我只能看到十层。因为会员的级别不一样，权限也不一样。”李庆解释说。

29日，记者登录该会员管理系统所在域名，但发现该网站内容已无法显示，只出现一则“网站系统正在升级中”的通知，落款仅为“运营中心”四个字。

会员系统被指为权健所有

法院曾判定其与权健无关

李庆等多名加盟商称，该会员系统为权健所有。根据会员系统网页所属的网站备案/许可证号，北青报记者在工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询到，该网站的主办单位为“天津市武清区权来百货经营部”。据工商资料显示，权来百货经营部注册于2015年5月17日。经营范围包括日用百货、服装服饰、五金交电、汽车配件、玩具等。其法定代表人为“陈亦隆”，而这正与“权健自然医学科技发展有限公司”的法定代表人同名。

随后，北青报记者在中国裁判文书网上发现，天津市武清区人民法院曾在2015年判决涉及权健自然医学科技发展有限公司的一个委托合同纠纷。据判决书显示，一经销商称自己自2013年12月份开始代卖权健自然医学科技发展有限公司商品，从2014年11月份开始，权健拒不向其支付销售提成款，双方数次协商未果。因此，将权健告上法庭，并出示了包括会员管理系统在内等系列复印件资料，意图证明双方之间存在经销关系。

但法院认为，该会员管理系统网站中没有任何地方能够看出属于权健自然医学科技发展有限公司，且网站的备案人为天津市武清区权来百货经营部，经营者为陈亦隆，并不是被告的网站，所以该网站的信息内容与本案没有关联性，该证据对原告的诉讼请求没有证明力。

讲述

“自始至终，她们都不觉得上当受骗”

25日，“丁香医生”发文后，有权健经销商及产品使用者纷纷站出来分享遭遇。29日，胡先生也向北青报记者讲述了全家十口成为“权健人”的整个经过。

胡先生是江西景德镇人，家中兄妹5人，亲属加入权健前，这本是一个和睦亲密的大家族。2015年，胡先生的二嫂经人介绍，得知权健产品能治病，便交了7500元入会，二嫂也成为这个家族加入权健的第一人。

据媒体报道，交纳7500元入会后，权健会员会有一个会员卡号，可以发展下线，成为权健名义上的经销商，经销商可以通过“拉人头”获得分成，这也是权健被公众质疑涉嫌传销的原因。

在二嫂的动员下，胡先生的大嫂、侄媳、大妹、小妹包括自己的爱人都先后加入权健会员，其二嫂为了扩充成员，还用自己儿子、女儿的名字加入权健，“我们家一共有10位直系亲属加入权健，光会费就交了7.5万元”。胡先生听说，二嫂每拉到一个会员，可以提成300多元。

7500元的会员费中包含权健的产品，成为会员后，胡家上上下下都用起了权健产品，“鞋垫、保健药、卫生巾、洗护用品、牙膏等等，每家都有，1068元的鞋垫我们也都用，还说能治O型腿”。

记者注意到，权健一款分为早装和晚装的牙膏也被包装成“包治百病”，可以治疗烫伤、蜂刺、胃痛、痔疮、割伤、感冒鼻塞、婴幼儿痱子，甚至可以当洗面奶。胡先生的小妹一次使用这款牙膏时，发现其杂质过多，会粘在牙上。

二嫂和大妹是权健的拥趸，不仅拉亲戚朋友入会，还在景德镇开了火疗馆，不过她们的火疗馆对外只叫养生馆，“权健公司有规定，不能挂权健的牌子，但实际上就是做火疗，卖权健产品”，胡先生说，其中火疗是免费的，是买产品的附加服务。据了解，用户交了7500元会费后再购买权健产品打5折，大力度的“优惠”吸引不少人成为权健会员。

胡先生介绍，二嫂原本在当地经营一家小饭馆，大妹和胡先生一起在海南做生意，自从加入权健开火疗馆后，二人停掉原先的生意，指望靠权健“发家致富”。二嫂和大妹每个月都会去权健公司开两次会，无论是盐城、长沙，还是天津总部，“她们逢会必到，非常狂热”，胡先生说，一般开一次会花销在七八百元，而她们的火疗馆一个月收入却不到两千元。

“开会就是喊口号”，胡先生告诉记者，每次开会，二嫂她们还会买新衣服去参加，和权健公司的人一起喊口号，做着发财的梦。家庭聚会时，只有小学文化的二嫂和大妹互称老师，并向亲属许诺，不出三年，她们会成为当地最有钱的人。

二嫂不仅拉胡家人入会，也邀请自己娘家人加入权健。胡先生统计，经其二嫂介绍，交7500元加入权健的将近20人，都是她的近亲属和朋友。也因为权健，这个原本亲密、和睦的大家庭逐渐分崩离析。

“我是强烈反对的，”胡先生告诉记者，他曾多次劝其二嫂和大妹离开权健，但都不管用。胡先生的二哥也反对妻子加入权健，还曾在其开火疗馆时要放火烧掉，仍是无功而返。“我二嫂直接说，再反对她加入权健就离婚”，胡先生无奈地说，因为权健的事，他已经和其二嫂、大妹反目。

因为丁香医生的一篇文章，权健被推向风口浪尖，但在其支持者眼里，权健和以往很多次一样，被人别有用心地“黑”了。胡先生说，这次权健事件，家里人又多次劝二嫂和大妹放弃，但她们不为所动，朋友圈里转发的都是为权健正名的文章，“自始至终，她们都不觉得上当受骗。”胡先生说。

文/本报记者 李涛 实习生 张夕 张月朦