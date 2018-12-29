第二届中国临床神经科学峰会（CNS）现场：BioMind天医智AI体验赛显魅力

12月22日至23日，第二届中国临床神经科学峰会（CNS）暨天坛医院神经系统疾病专科联盟建设与发展论坛在首都医科大学附属北京天坛医院召开。此次会议旨在进一步推动天坛神经系统疾病专科联盟建设与发展工作，加强各医院之间的交流与合作。会上汇聚了多名神经学科相关的专家教授和临床医师，并深入开展学术讨论，展示神经系统最前沿的临床与科研进展，就神经内外科的技术水平以及管理展开分享。

随着人工智能在医疗领域技术的成熟，它的落地及临床应用给医学带来了无限的可能。在神经系统疾病领域，AI也展现出它非凡的发展潜力。尤其值得一提的是，在本次峰会上BioMind天医智AI体验赛暨神经系统疑难疾病专场吸引了众多业内人士的眼球，北京安德医智执行总裁莫伟群在会上介绍了人工智能在神经影像领域的应用，而体验赛上BioMind天医智的成绩也充分展示了人工智能的魅力，说明人工智能终将成为医生重要的辅助能手。

首都医科大学附属北京天坛医院影像科马军教授在BioMind天医智AI体验赛上提到了AI作为未来医疗发展的必然趋势，对健康中国的实现也将作出贡献。

本次BioMind天医智AI体验赛吸引了众多医院医生参赛，共有20位选手参加比赛，给在场的观众和嘉宾带来了一场精彩纷呈的演示，从神经系统疑难疾病的诊断中，让现场嘉宾都大饱眼福。而从比赛结果来看，20位选手的总体诊断准确率为57.19%，具体到无AI辅助诊断准确率为33.75%，有AI辅助的诊断准确率则为80.63%，从这组数据中可以看出，应用人工智能能极大提高神经疾病诊断整体水平。

据悉，本次论坛由北京安德医智科技有限公司支持，安德医智以“开启人工智能治疗新模式”为发展方向，以“致力于有效利用各个医疗细分领域专家的知识，使世界各地的患者都能获得准确和快速的诊断，同时降低医院的开销”为使命，尽最大努力为所在领域和行业创造价值。其产品Biomind天医智对于医院的数据不上传、不储存、不下载，保证医院的数据安全及患者的隐私。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）