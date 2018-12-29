预防接种的历史与创新媒体交流会在京举行

如今生活中很少能见到小儿麻痹症（又称脊髓灰质炎，简称脊灰），病毒不是自己消失了，而是得益于全球推行脊灰疫苗接种的努力，使得全球脊灰病例数下降了99%，取得这样的防控效果，疫苗功不可没。对于传染病来说，接种疫苗是预防传染病最有效、最经济的措施。

2018年12月27日，“预防接种的历史与创新媒体交流会”在京举行，此次活动目的是提高公众对于疫苗安全性及有效性的认识，普及疫苗相关知识，使大家认识到传染病是可防可控的。

中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光强调，疫苗的发展史是人类和传染病斗争不断取得胜利的历史，从牛痘预防天花过程中取得经验：要设定目标和目的、测量工作质量和确保疫苗潜能。不但要接种，而且一定要有目标，这是人类集体智慧，也是公共卫生的重大发展。全球卫生大会决议决定自1974年始实施免疫规划以来，天花、脊灰、乙肝、麻疹等的有效控制，疫苗是功不可没的。

中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家曾光教授

传染病在人类历史中“存在感”极强，并造成极大的威胁，直至它的克星——疫苗的出现为人类健康筑起了一道“安全屏障”。疫苗能刺激身体免疫系统，帮助受种者避免感染或者获得该疫苗所预防的疾病。中国疾病预防控制中心免疫规划高级顾问Lance E.Rodewald博士表示，疫苗是人类对抗疾病和传染强有力的武器，在卫生和健康方面给人们带来了福祉，疫苗的适用极大地减少了全球范围的疾病和死亡。此外，从经济角度来看，疫苗的效益更加明显，据美国的数据表明：疫苗的医疗效益和成本比是3:1，也就是每付出一美元在疫苗方面的投入，就能带来三美元卫生健康方面的效益，而社会效益和成本比更是高达10:1。

从最早的种牛痘，到如今的联合疫苗，随着疫苗的不断发展和创新，我们熟知的流感疫苗、五联苗等疫苗的知晓率和接种率不断提升，但大多数人对于疫苗这种生物制品的深入了解却不多。

浙江中医药大学公共卫生学院预防医学专业负责人傅传喜介绍，疫苗能模拟病原体攻击人体，产生初次免疫应答，机体的免疫系统被激活，当病原体真正入侵时，免疫系统能够迅速应答并杀死病原体。作为一种复杂的生物制品，疫苗在所有制药工艺中是非常特殊的，无论是它的原理、它的生产、还是质量控制，因此，对于疫苗的生产工艺和质量要求会更加严格。

傅传喜表示，疫苗的生产过程复杂而漫长，从生产、包装及运送至亟需人群要花36个月，而检验占据总生产时间的70%。疫苗上市前的检测过程复杂，需要多种实验方法，用到数十种专业仪器。此外，疫苗的生产也面临着挑战，由于全球疫苗生产商数量有限，当出现特定疫苗需求增加、全球公共卫生团体对新发致命性病毒研究需求增加等情况时，疫苗的生产会面临更大的压力，可能会导致疫苗的延迟放行，造成在亟需人群中的供应短缺。

赛诺菲巴斯德流行病学与卫生经济学负责人高永军先生表示：“当前免疫接种正在发生深刻的变化，接种对象、接种服务及评价方法等都在改变，这也预示着新的公共卫生需求。赛诺菲巴斯德将不断升级换代现有产品、研发新产品等，以满足疾病防护的需求。”

赛诺菲巴斯德流行病学与卫生经济学负责人高永军