中国大健康产业发展蓝皮书（2018）暨人保健康产研结合创新成果发布会在京召开

12月28日，由中国人民健康保险股份有限公司、中国社会科学院人口与劳动经济研究所共同举办的中国大健康产业发展蓝皮书（2018）暨人保健康产研结合创新成果发布会在京召开。

中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长张车伟、中国保险行业协会秘书长商敬国、社会科学文献出版社社长谢寿光、中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴出席会议并致辞。

来自保险行业、大学、健康养老服务行业等专家学者、企业家近百人参加了会议。

《中国大健康产业发展蓝皮书（2018）》（以下简称“蓝皮书”）由中国人民健康保险股份有限公司联合中国社会科学院人口与劳动经济研究所共同组织编写。全书共 24万字，分为总报告、专题篇、实践篇和案例篇，从理论和实践多个视角对大健康产业发展进行了深入探讨。从实践角度总结分析了我国商业健康保险发展现状和趋势、长期护理保险制度建设、商业长期护理保险实践，以及试点城市长期护理保险制度的经办运营实践—人保健康“青岛模式”。

蓝皮书提出了大健康产业概念，阐释大健康的基本理论问题，界定了大健康产业的内涵、外延和基本属性，并测算了我国大健康产业的经济规模。

蓝皮书将中国大健康产业界定为：以优美生态环境为基础，以健康产品制造业为支撑，以健康服务业为核心，通过产业融合发展满足社会健康需求的全产业链活动。

根据测算，2016年我国大健康业增加值规模约为7.3万亿元，占GDP的比重为9.8%。

蓝皮书提出，发展大健康产业必须遵循生态优良和产业发展良性互动的绿色发展思想，需要把习近平生态文明思想的具体化、实践化。应借助互联网、大数据的发展潮流，以健康和养老为关键突破口，发挥商业健康保险的作用，大力发展大健康产业的新业态、新模式，推动大健康产业转型升级，努力形成以优美生态为基础，创新驱动为引领，产业链条完整、竞争力强的大健康现代经济体系。同时蓝皮书还从完善公共服务保障、健全生态产权制度、加强资金保障、完善人才保障制度、加强技术支撑体系保障等方面提出发展大健康产业的政策建议。

会上，人保健康发布了三大产研结合创新成果。即：“人民健康”APP，集健康医疗、健康保障、金融支付、生活服务为一体的大健康生态圈，为客户提供了综合性解决方案；“人民健康”掌上医保APP, 打造了融合“社保 商保 健康管理服务 N”的开放性公共服务平台；“好医保·长期医疗”互联网健康险产品及系统创新，为客户提供快速响应、快速理赔和全面健康管理服务。

图为中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长张车伟

中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长张车伟指出，面对人民群众日益增长的健康需求，加快大健康产业发展是提高经济发展质量的现实选择，代表了中国经济发展的新方向，代表了绿色生产方式的主流，具有极其重要的时代意义。

中国保险行业协会秘书长商敬国认为，蓝皮书是大健康产业研究的先驱之作，不仅对大健康的基本理论问题、产业内涵进行讨论和界定，更在理念价值、制度架构、运营操作实践等层面为健康保险发展提供了参照，具有重要理论和实践指导意义。人保健康的创新成果为保险行业创新发展和专业化建设提供了借鉴。

社会科学文献出版社社长谢寿光高度称赞了蓝皮书撰写的重要价值和现实意义。他指出，蓝皮书系统总结了发展大健康产业的时代意义，将经验总结提炼升华成理论，梳理了政策体系并提出发展思路和政策建议，对于大健康产业融合发展具有很强的指导意义。

图为中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴

中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴认为，蓝皮书从多视角、多维度深入研究了包括健康保险在内的大健康产业发展机制，为健康中国建设提供了重要的理论和实践指导。人保健康创新产学研融合发展机制，大力提升专业化经营能力，积极开展服务健康中国建设的探索和实践。