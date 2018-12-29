12月28日下午，老龄社会视野下的儒家慈善文化——老龄社会 30 人论坛专题研讨会在北京举行，本次活动由老龄社会30人论坛与盘古智库老龄社会研究中心联合举办。

康晓光教授表示，我国传统文化的主流——儒家思想最核心的道德理念是“仁”，“行仁之方”、“忠恕之道”。公益和慈善本就一直贯穿在儒家思想体系中，渗透在寻求“修身治国齐家平天下”的个人价值中的每一个环节里。

随后，国家发改委社会发展所社会治理室主任、老龄社会30人论坛成员，盘古智库老龄社会研究中心、老龄社会30人论坛成员，教育部中国成人教育协会网络中心、北京十方缘公益基金会，中国战略管理研究会公益事业中心，人民大学CIO研究中心医养结合与金融专委会，等围绕这一话题进行了深入的研讨。

最后，中国信息经济学会信息社会研究所所长、老龄社会30人论坛成员王俊秀对本次研讨会进行了总结。他表示，中国当前市场经济和儒家传统文化两套思想体系并行融合，共同面对的问题都是政府、社会和家庭如何共同承担、面对老龄社会，这也是东西方都要共同面对的问题。在老龄社会的大问题大背景下，怎样重新把政府、社会和家庭三个角色激活是关键。

在中国老年人口规模不断膨胀、比例持续提升、高龄化快速推进的老龄化进程中，家庭养老日益无法满足老年人需求，发展社会化市场化养老迫在眉睫。当前，我国养老产业的发展还存在服务和产品供给不足、标准规范缺乏、盈利模式不明确、盈利能力不足等问题。急需政府给予支持，特别是政策支持与规范保障。

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