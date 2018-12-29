2019届全国林科十佳毕业生评选颁奖典礼在合肥举行

“北美枫情杯”2019届全国林科十佳毕业生评选颁奖典礼于2018年12月27日在安徽农业大学举行。活动组委会向全国林科十佳毕业生、优秀毕业生，以及优秀组织单位和优秀组织个人颁奖。

原林业部副部长、中国林业教育学会原理事长刘于鹤向2020届评选活动冠名单位颁发冠名证书

原林业部副部长、中国林业教育学会原理事长刘于鹤，国家林业和草原局人才开发交流中心主任樊华，中国林业教育学会副理事长李向阳，安徽农业大学党委书记江春，北美枫情木家居人力资源总监肖霄，国家林业和草原局生态司副司长陈建武，国家林业和草原局草原司副司长刘加文先生，国家林业和草原局工作总站副巡视员侯艳女士，国家林业和草原局科技中心副主任龙三群，国家林业和草原局人才开发交流中心副主任吴友苗，中国绿色时报社副社长段华，国家林业和草原局驻合肥专员办专员向可文，南京林业大学校党委副书记、副校长刘中亮，安徽农业大学党委常委、纪委书记裴树东，广西生态工程职业技术学院院长罗掌华，全国林业教学名师、安徽农业大学林学与园林学院副院长徐斌教授以及有关涉林院校相关领导和代表，2019届全国林科十佳毕业生、部分优秀毕业生代表和安徽农业大学师生代表共计1000余人参加颁奖典礼。

中国林业教育学会副理事长李向阳主持颁奖典礼

颁奖典礼现场揭晓了2020届全国林科十佳毕业生评选活动冠名单位和启动仪式承办单位，进行了承办单位旗帜传递活动。2019届全国林科十佳毕业生代表周悦现场分享了她的成长经历和获奖感想，周悦同学向全国林科大学生发出倡议，号召大家坚持林业梦想，为生态文明和美丽中国建设贡献青春和力量。安徽农业大学学生为大家进行了精彩的才艺展示。

安徽农业大学学生才艺展示

2019届全国林科十佳毕业生评选活动于2018年5月23日启动，历时6个多月。经过院校推荐、资格审核等环节，确定了来自51家参评单位的415名正式候选人，经微信公众投票及专家综合评审，产生研究生、本科、高职三个组别“十佳毕业生”共30名、“优秀毕业生”120名。

2019届全国林科十佳毕业生本科组颁奖

全国林科十佳毕业生评选活动承办单位旗帜传递

“北美枫情杯”全国林科十佳毕业生评选活动，由中国林业教育学会、国家林业和草原局人才开发交流中心共同主办，北美枫情木家居冠名。自2010年举办以来，已成功举办9届。活动面向近300所涉林院校应届毕业生开展，参与活动毕业生人数已达68万人，共评选出全国林科十佳毕业生250名，优秀毕业生1004名。

2019届全国林科十佳毕业生评选颁奖典礼全体合影

活动的成功举办，充分展示了林科学子学林、爱林、扎根林业的良好风尚，有效发挥了优秀学子典型示范引领作用，为更好引导广大林科毕业生到林业基层就业创业起到重要的推动作用。

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