流感多发季，记住6要素

冬至节气已过，随着气温不断下降，医院的发热门诊有“流感样症状”的患者也略有增加。近期是感冒及上呼吸道感染等疾病多发的季节，当您一觉醒来发现自己打喷嚏、咳嗽、咽喉发痒，甚至发烧、肌肉酸痛时，该如何判断自己是得了普通感冒，还是流行性感冒呢？这就需要我们了解普通感冒（cold）和流行性感冒（flu）之间的区别。专家提醒，今年流感流行趋势目前监测以甲型H1N1为主，也有少量H3N2 以及乙型（yamagata型）流行。预防方法是尽快接种流感疫苗，少去人多密集的地方，乘坐公共交通可以佩戴口罩。如果有发热及呼吸道症状，请不要上班、上学，须合理用药，多休息。

感冒与流感有区别

相对于流感来说，普通感冒是更温和的呼吸系统疾病。感冒一般是由病毒引起的，首发症状是咽痛，一般在一两天后就会消失，随之出现流涕、鼻腔充血的症状。刚开始流涕为水样分泌物，随后分泌物可能会变得颜色更深且更粘稠，这不代表感冒已经发展为更严重的细菌感染，而是继发了鼻窦炎。在病程的第四五天一般会出现咳嗽。发热在成年人普通感冒中并不常见，但低热是可能的，儿童更有可能因感冒而出现高热。

感冒症状通常持续约一周左右。在开始的3天，感冒具有传染性，所以应做好隔离，注意休息。如果一周后感冒症状仍没有缓解，那就要考虑：1、可能是继发了细菌感染，这意味着需要抗生素治疗。2、避免与过敏性鼻炎、鼻窦炎相混淆。由此可见，普通感冒一般以一周为时间点，症状超过一周仍不能改善的感冒症状需要前往医院就诊。

与感冒病毒一样，流感病毒同样通过鼻、眼睛、口粘膜以飞沫形式传播。流感比普通感冒起病急，发展快，相比普通感冒症状更重，严重者甚至死亡。而猪流感会出现恶心、呕吐及腹泻等消化系统症状。流感的症状同样会在一周时间有所缓解，但是患者会持续虚弱倦怠。流感最常见的并发症是肺炎，尤其在青年人、老年人或合并心肺疾病的患者。如果感到呼吸急促、困难，需要立即前往医院就诊。

流感病毒其抗原性易变，传播速度快，每年可引起季节性流行。根据世界卫生组织估计，每年流感的季节性流行可导致全球300万—500万重症病例，25万—50万人死亡。孕妇、婴幼儿、老年人和慢性病患者等为流感的高危人群，患了流感后出现严重后果的风险较高。需要注意的是，流感轻症病例的症状和普通感冒相似，但它们其实是两种疾病。

接种流感疫苗很必要

目前，流感疫苗接种是预防季节性流感最有效的手段，也可减轻慢性病患者因感染所致的不良后果，减少相应的医疗费用。

《中国流感疫苗预防接种技术指南（2018-2019）》推荐60岁及以上老年人、特定慢性病患者等人员为优先接种对象。

其中特定慢性病患者指心血管疾病（单纯高血压除外）、慢性呼吸系统疾病、肝肾功能不全、血液病、神经系统疾病、神经肌肉功能障碍、代谢性疾病（包括糖尿病）等慢性病患者、患有免疫抑制疾病或免疫功能低下者。

通常接种流感疫苗2—4周后，可产生具有保护水平的抗体，为保证受种者在流感高发季节前获得免疫保护，接种的最佳时机是每年入冬之前。而流感病毒极易发生变异，且接种疫苗6—8月后抗体浓度开始衰减，因此疫苗应每年接种才能获得有效保护。

预防流感的6要素

不管有没有接种流感疫苗，以下6个方面对于预防流感和其他呼吸道传染病同样非常重要。

居家保持室内空气流通，流感流行高峰期避免去人群聚集场所。

注意个人卫生，咳嗽、打喷嚏时应使用纸巾、手帕或衣袖内侧等掩住口鼻，避免飞沫传播；经常洗手，避免脏手接触口、眼、鼻。

适度进行有氧运动，可选择散步、快走、慢跑、打太极拳等比较轻松舒缓的活动，提高身体抵抗力和对外界气候变化的适应能力。

冬季气候多变，注意添加衣服，做好防寒保暖，避免着凉感冒。

每天喝水应不少于1800毫升，但不要喝含糖饮料。

出现流感样症状应及时就医。

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流感对慢性病患者有危害

患有糖尿病、高血压、肺部疾病、哮喘、慢性支气管炎等慢性病患者更容易罹患流感。由于慢性病患者机体防御功能下降，容易被感染。一旦感染病毒后，病症较重，病程也会较长。

数据显示，慢性病患者的流感罹患率是健康人群的2.6倍，死亡风险增加了1.8~3.5倍。同时，流感病毒的感染还会加重原有的慢性病，引发多种并发症。

流感用药有讲究

18.4%的患者没有服用任何药物，21.1%的患者有自行服用抗生素史，有一半的患者服用过退热药物，24.6%的患者服用过西药成分的感冒药。流行性感冒是病毒感染的呼吸道疾病，如没有细菌感染的依据时，不建议使用抗生素。

流感防护需隔离

相关数据显示，有40%左右的患者罹患流感的主要来源是同事、同学和家人。从传播的场合来看，49%左右的患者认为自己是在公共交通工具上被感染的。所以，如果身边的人有感冒症状或者出门乘坐公共交通工具，应该做好必要的隔离防护措施。