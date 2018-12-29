家用物品该多久清洗一次？

家里的清洗工作到底该多久一次呢？近日，英国《每日邮报》刊登了一份指南，介绍了人们清洗常用物品的频率。

1.常用物品需每天清洁。虽然我们每天都会洗脸、刷牙和换洗内衣，但有些白天穿着时间较久的衣物，比如衬衫、上衣、打底裤，应该每天清洗一次。此外，毛巾、抹布或一些常接触食物的物料，也应每日清洁。

2.外套、睡衣3~5天清洗一次即可。比如裤子、裙子等外套为保持干净、无异味最好如此。睡衣、浴巾这种贴身衣物也是。

3.小件床上用品最好每周清洗。专家建议人们每周清洗一次床单和枕套，以保持织物柔韧，增加使用寿命。另外，牛仔裤、工装裤、文胸等也应如此，尤其是牛仔裤，很多人为了穿着好看而长期不洗，这种做法非常不卫生。

4.较大件物品每月清洗一次。很多家庭三五年也不洗一次床垫，如果清洗不方便，应当每个月用吸尘器彻底清理一次。床罩、被套和洗碗机的清洗频率也应每月一次。

5.根据使用和居住情况而定。每个家庭的情况都不一样，有些东西应由自己斟酌清洗频率，比如窗帘、窗户、枕头、烤箱和地毯等，但是专家建议，这些物品至少每六个月清洗一次。▲