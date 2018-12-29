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饮茶可降低骨折住院风险

2018年12月29日07:44 来源：北京青年报

　　2万余人骨密度数据研究发现，有长期饮茶习惯的女性骨密度更高。同时，根据45万余人的长期随访数据发现，每日饮茶能降低因任意骨折导致住院的风险，饮绿茶者以及饮茶超过30年的个体发生髋骨骨折的风险也降低。这是北京大学公共卫生学院李立明教授团队近期分别在《Nutrients》（《营养素》）和《Osteoporosis International》（《国际骨质疏松症》）上发表的“中国慢性病前瞻性研究”项目的最新科研成果。该研究为中英合作开展的中国慢性病前瞻性研究项目系列研究之一。

　　论文责任作者、北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系吕筠教授介绍，随着人口老龄化的加剧，骨骼健康已成为重要的公共卫生学问题之一。既往研究提示，在绝经女性中，饮茶对骨密度有保护作用，但缺乏男性的相关证据。同时，既往研究提示饮茶能降低骨折的发生风险，但研究结果并不一致，仍缺乏中国人群大样本前瞻性研究的证据。

　　研究人员受国家重点研发计划精准医学研究重点专项资助，利用项目，在重复调查的20643名中国成年人的跟骨骨密度数据发现，在女性中，与从不饮茶者相比，有长期饮茶习惯的女性的骨密度更高。进一步分析茶叶冲泡量与骨密度的关系，每天茶叶冲泡量<6g者的骨密度高于从不饮茶者，但喜饮浓茶者（茶叶量≥6g/天）的骨密度与从不饮茶者没有差别。人们担心茶叶中的咖啡因会增加尿钙流失，导致骨质疏松。但是在当前这个女性人群中，研究人员并未观察到饮浓茶者的骨密度低于从不饮茶者。在男性人群中也暂未发现饮茶与骨密度存在关联。

　　另外，研究人员分析“中国慢性病前瞻性研究”募集的453625名成年人平均随访10年的数据发现，与从不饮茶者相比，每日饮茶者因任意骨折住院的风险降低12%；对于髋骨骨折住院，饮绿茶者的风险降低了20%，饮茶超过30年者的风险降低了32%。饮茶对骨折入院风险的保护作用在男性和女性中基本一致。随每天茶叶冲泡量的增加，未见骨折住院风险有进一步的降低；但也未观察到喜饮浓茶者有增加的骨折住院风险。

　　吕筠认为，该研究结果除了提示长期饮茶对骨密度的可能影响外，也不排除另外一种可能性，即饮茶可能改善个体一天的注意力和警觉性，从而降低发生严重伤害的风险。

　　文/付东红(北京大学医学部)

(责编：许晓华、杨迪)


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