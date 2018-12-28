北京医学会糖尿病学分会疑难病例城市研讨会北京站暨北京医院医联体内分泌代谢疑难病例研讨会

12月26日，由北京医院内分泌科郭立新主任组织北京医院医联体内分泌代谢疑难病例研讨会在京召开。

首先，北京医学会糖尿病学分会前任主任委员、北京医院内分泌科郭立新教授致欢迎辞，由内分泌科潘琦副主任和王晓霞副主任主持了本次学术活动，会议中共分享了10个内分泌领域的疑难病例，内容涵盖内分泌代谢领域诊断和治疗中的疑难问题，包括电解质紊乱、糖尿病分型、低血糖的鉴别、骨质疏松症的规范诊治、胰岛素泵的适应人群、社区糖尿病综合管理等相关内容。

来自航天总医院的朱薇主任、东城第一人民医院高迎主任，普仁医院马亚红主任、北京六院王尚农主任、隆福医院蔡松主任，铁营医院周建主任，北京医院内分泌科李东晓、王滟、周雁等专家在每一个疑难病例之后就该病例诊断思路解析、临床治疗、未来发展等问题进行了热烈点评和讨论，帮助大家对内分泌代谢领域的特殊病例有了系统的学习和更深刻的思考。来自社区服务中心的贾鸿雁主任，张娜主任，陈春风主任，王红主任分别为两个社区的糖尿病病例进行了点评。北京医院医务处陈彤处长对本次研讨会做了总结发言，他希望通过疑难病例讨论这种紧密结合临床实际工作的形式，加强疾病规范化管理，也希望三甲医院的专家加强与基层医院医生的联系，建立切实可行的双向转诊机制，造福百姓健康。

此次疑难病例研讨会，加强了北京医院医联体内部学术交流，拓展了大家对内分泌代谢疾病防治的视野，建立了内分泌疑难病例转诊的绿色通道，对建立内分泌代谢疾病患者管理系统和提升内分泌代谢疾病的临床诊治水平有着深远的意义。