创新共享，生态健康 《健康工程全民行动》倡议书在京发布

12月26日上午，以“创新共享，生态健康”为核心理念的中国健康工程启动仪式在北京钓鱼台国宾馆举行。健康工程组委会主任、第十二届全国政协常务委员兼副秘书长、民革中央原专职副主席何丕洁在致辞中表示，衷心地希望通过大家的共同努力，健康工程得到全社会的大力支持和广泛响应，也希望在座各位领导、专家和嘉宾们给予全方位的支持和帮助，也希望通过大家影响和带动周围的资源和力量参与进来，让健康工程早日结出硕果！

国防部原部长梁光烈为健康工程题词,由中国民族贸易促进委员会工会主席赵炜宣读：“助力全民小康，共建健康中国”。

国家知识产权局原局长田力普，中国奥委会原秘书长、国际奥组委国际排联终身名誉主席魏纪中，国家发改委中国经济改革研究基金会副秘书长谌利民，健康工程组委会秘书长、国家体育总局老干部局原局长田兆荣，健康工程组委会常务副主任胡艳君，原文化部恭王府管理中心主任谷长江，中国农业科学院原副院长章力建，中国中医科学院教授张雪亮，美国麻省理工学院斯隆汽车实验室归国教授、华中科技大学教授陈国华，中国医学科学院北京协和医学院教授黄建凤，中国民族贸易促进委员会工会主席赵炜等有关政府部门领导、专家学者、企业家、新闻记者300多人出席健康工程启动仪式。

据谌利民副秘书长介绍，为响应党和国家的号召，国家发改委中国经济改革研究基金会发起，中国初级卫生保健基金会作为支持单位，于2018年1月8日批准设立健康工程专项基金，成立了健康工程组委会，开展“健康工程”公益活动。谌利民说，落实健康中国战略，提升全民健康水平，利在当代，惠在千秋；做好健康工程，任重道远，人人有责。我们衷心希望健康工程引起全社会的广泛参与和支持，使这一活动能够在理顺利益关系、营建信用生态环境、建立优胜劣汰良性机制上能够有所探索、有所作为，能够成为政府调研决策的助手、汇聚行业精英的旗手、大众健康服务的帮手。

健康工程组委会秘书长田兆荣介绍了健康工程的核心理念、宗旨、团队、运行模式和公益项目等。他说，“创新共享，生态健康”，既是健康工程的核心理念，也是这次启动大会的主题。健康工程的宗旨是:以满足人民健康需求为己任，紧盯源头，关口前移，聚合公益资金和社会公益力量，在生态农业建设、弘扬中医国粹、全民健身运动、健康管理研究和人才培养等方面开展新的探索，调动社会力量为实现党中央、国务院提出的“健康中国”宏伟目标做出相应贡献。

启动仪式上，胡艳君副主任宣读了题为《健康工程全民行动》的倡议书。倡议书说，没有全民健康，就没有全面小康。为认真贯彻落实十九大提出的“健康中国战略”，提升全民健康水平，真正实现“共建共享，全民健康”，我们向全社会提出如下倡议：1、积极响应党中央、国务院号召，做落实《“健康中国2030 ”规划纲要》的推动者、践行者、受益者。2、紧盯源头，关口前移，信誉为先，恪尽职守。3、做健康产品，做良心工程，解决民众关注的健康问题。4、敢于发声，敢于担当，维护市场秩序、履行社会责任。5、传播健康知识，提高健康素养，倡导健康生活。6、健康工程，全民行动，共同参与，利国利民。