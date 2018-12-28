第十三届全国美术作品展实验艺术展 花落新绎丝绸之路国际文化交流中心

12月24日，第十三届全国美术作品展览展区申办会在北京会议中心举行，新绎丝绸之路国际文化交流中心经过前期的充分准备，积极争取，成功申办到第十三届全国美术作品展实验艺术展区承办权。这是全国美术作品展展区第一次来到廊坊。

届时新绎丝绸之路国际文化交流中心将汇聚全国实验艺术一线专家学者及艺术工作者，装置、新媒体、影像、雕塑、绘画、摄影等多种实验艺术形式展品也将在新绎丝绸之路国际文化交流中心亮相。此次实验艺术展将成为多元化艺术形式荟萃的平台，国内实验艺术代表的精神思想、新媒介形式及新视觉经验将相互交织，为观众营造一种全新的感官体验氛围。

全国美术作品展览每五年举办一次，其创作奖将在全国美展中评选产生。“第十三届全国美术作品展览”将于2019年举办，适逢中华人民共和国成立七十周年,也是中国美术由“高原”迈向“高峰”的关键时期，全国美术家将满怀激情创作出更多立得住、传得开、留得下的艺术精品奉献给人民，奉献给伟大的新时代，向建国七十周年献礼。

第十三届全国美展划分为十三个展区，分别为中国画展区；油画展区；版画展区；雕塑展区；壁画展区；水彩、粉画展区；漆画展区；综合画种、动漫展区（年画、漫画、连环画、插图、书籍装帧、动漫）；综合材料绘画展区；港澳台、海外华人展区；陶艺展区；艺术设计展区；实验艺术展区。第十三届全国美展的展览将分为两个阶段进行，第一阶段为各画种分区展览，于2019年10月中旬前展出；第二阶段于2019年底在北京举办获奖及获奖提名作品展。

实验艺术作为一种新的艺术门类，重要特征是以有价值的主题表达作为前提，寻找最契合的材质与技术媒介语言进行表现。

第十三届全国美展实验艺术展首次来廊坊展出，将使本地及京津冀观众近距离欣赏到这一全国最权威的专业性大展，必将推动地区及全国美术事业的进一步发展，成为促进京津冀文化交流的重要事件。

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