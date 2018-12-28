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乳腺癌治疗有潜在新靶标

陆继才 杨茜

2018年12月28日09:06 来源：健康报网

　　近日从中国科学院昆明动物研究所了解到，该研究所陈策实课题组研究发现，转录因子KLF5在乳腺癌的发生发展过程中发挥重要作用。近日，该研究论文发表在《病理学杂志》上。

　　此前的研究表明，KLF5在乳腺癌干细胞的自我更新和维持过程中发挥关键的促进作用，但KLF5在正常干细胞以及乳腺发育过程中的作用还没有研究报道。陈策实课题组对KLF5在正常乳腺干细胞以及乳腺发育中的作用进行了深入研究。陈策实介绍，他们发现，首先，乳腺KLF5敲除的小鼠乳腺发育受到明显的抑制，尤其在妊娠以及哺乳阶段的发育显著延缓。其次，乳腺KLF5敲除的小鼠乳腺中干细胞的比例显著下降；机制探索发现乳腺KLF5敲除引起乳腺细胞中干细胞相关因子Slug的表达下调，进而导致干细胞的减少。最后，利用PyMT癌基因致癌模型，发现乳腺KLF5敲除能够显著降低癌基因诱导的乳腺癌的产生和生长。陈策实表示，该研究为发掘KLF5作为临床乳腺癌治疗靶标提供了新的支持证据。

(责编：许晓华、杨迪)


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