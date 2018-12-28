取消医用耗材加成，告别“以耗养医”

此次医耗联动综合改革，切中了当前医疗流程问题的要害，实施后将能大大提高医疗质量，降低不合理费用，进一步改变“看病贵”的历史。

据新京报报道，明年6月中旬，北京将迎来深化医改新政策——医耗联动综合改革，内容涉及取消医用耗材加成、规范调整医疗服务价格等多项举措。

毋庸置疑，这次北京医耗联动综合改革举措很多，牵涉面颇广，冲击力不小。其中“取消医用耗材加成”就引发广泛关注。

以往说到“取消加成”，我们通常会联想到取消医药加成——这对应的就是破解“以药养医”病灶。去年4月起，以医药分开为主要内容的综合改革，就切断了药品与医疗机构之间的利益关系，让很多医疗机构告别了“以药养医”的历史，大大减少了患者遭遇“大处方”的现象。

而在此基础上推动的新一轮医耗联动综合改革，则将进一步切断医院与医用耗材之间的利益关系，这标志着医疗改革力度再度加码，对于规范医疗行为也有着深远的意义。

按照目前的医院财务制度，医院可以对医用耗材收取5%-10%的价格加成。2017年，原国家卫计委曾要求各医疗机构需要将药占比（药品在百元医疗收入中的百分比）控制在30%，耗占比（医用耗材在百元医疗收入中的百分比）控制在20%，这就意味着，医用耗材在医院毛收入中占的份额可能达到20%。就此看，医用耗材在不少综合医院利润盘子中，占了不小的份额。

对于“药占比”，我国采取了不少以医药分开为导向的严格管控措施。在此背景下，通过增大分母即增加医用耗材的方式来降低“药占比”，往往成为不少医院的“潜规则”。这些因素都导致医院对医用耗材的使用存在不甚规范的现象。

在此背景下，作为此次医耗联动综合改革重要内容之一的“取消医用耗材加成，降低耗材价格”，可谓切中了当前医疗流程问题的要害，实施后有助于大大提高医疗质量，降低不合理费用，进一步改变“看病贵”的历史——之前不合理的“看病贵”，主要就是体现在药品和耗材不合理的加成上。

这也合乎公众的诉求：这些年来，由医用耗材所引发的争议未消。心内科的学界泰斗胡大一，就曾多次批评不少医院存在心脏支架滥用的现象。可以不放支架的被装上了支架，可以放置两根支架的放上了四根支架；几百元钱的缝合针、动辄上万的医用耗材……这些都给患者增加了额外的经济负担，也成为“看病贵”的重要原因之一。去掉了这部分开支，患者被非透明的医疗费用薅走的羊毛会少不少。

也要看到，任何改革都是个长期过程。医耗联动综合改革在为患者和民众带来利好的同时，也必然降低医院利润，给医院“控本增收”带来压力，也牵涉到对医院和医生利益的协调。

这其中，如何维持医院正常运转，应成为政策层面关注的问题。这次改革措施中也提到“规范调整医疗服务价格”，这也给人期待：有关方面会将医疗服务价格的调整作为此次医改的配套措施，建立一套医生靠技术就能体面生活的收费体系。

剥离灰色的“以药养医”“以耗养医”，回归合理的“以技养医”，让医生真正靠技术吃饭，让患者真正享受体面、公开、透明的医疗服务，让医院真正实现良性、有序发展，医耗联动综合改革必然能走得更远。

□郑山海（医生）