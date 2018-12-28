智能烹饪机，选购有讲究

智能烹饪机，或称为烹饪机、炒菜机，是一种新兴电器产品。它的出现，有效解放了消费者的双手，满足了人们对美食的追求。近日，广州市消委会委托威凯检测技术有限公司开展智能烹饪机比较试验，测试内容包括：产品强制性指标和性能指标。性能指标涵盖了消费者日常购买和使用中较为关注的内容，如能耗、易清洁性等。

试验结果显示，在购买的20个智能烹饪机样品中，强制性指标符合率是85%。有3个样品在标志和说明、接地措施项目上不能通过测试，可能存在触电风险。剩下的17个样品在菜品感官评价和智能化程度上表现良好，但是部分产品在易清洁性和节能效果上表现不佳。

广州市消委会的专家表示，消费者在购买和使用智能烹饪机的时候，应注意以下问题——

根据实际需求，选购适合自己的机器。目前市面上的智能烹饪机功能繁多，涵盖煎、煮、炒、炸、焖等各种烹饪模式，消费者可根据饮食习惯选购；另外，智能烹饪机的烹饪性能和耗能情况跟它的内胆容积以及烹饪时所放的食材量都有关系，消费者在选购时应留意容量问题。

是否易于清洁是智能烹饪机的重要指标。智能烹饪机不同于电饭锅单纯用来煮饭，也不同于电磁炉的便于清洁，它在烹饪过程中容易积聚油污。若清洁不及时或清洁不彻底，时间长了，油污的积聚会影响机器性能，而且容易产生异味，影响使用体验。使用及清洁前，应仔细阅读说明书，充分了解智能烹饪机的清洁方法，特别是对机底、上盖等容易积聚油污但又带电子线路的地方，清洁时应依照使用说明的指引进行，切不可为了方便，随意将产品浸入水中或用水泼洗产品。

智能烹饪机产品属于中国强制认证（CCC）目录范围内的产品，消费者在选购时，首先要检查产品有没有CCC标志，有CCC标志的产品才会质量有保证。烹饪机插到电源上但静止不工作时，也会默默消耗电量，在不使用智能烹饪机时，最好将产品的插头拔下，避免耗电及产生安全隐患。

《 人民日报 》（ 2018年12月28日 14 版）