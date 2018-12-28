“面、粉、线”啥区别

受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院教授 李再贵

寒冷的冬天，来一碗热腾腾的汤面、汤粉或者米线，暖胃又暖心。这些食物究竟有何区别？《生命时报》记者采访中国农业大学食品科学与营养工程学院教授李再贵，为大家揭秘“面、粉、线”的区别。

第一：原料。面条以小麦面粉和水为主要原料；米线、米粉、河粉以大米为原料；粉丝以豆类淀粉，如绿豆、豌豆或薯类淀粉，如马铃薯、红薯为原料。

第二：感官品质。形状：面条是方形或圆形的条状；米线、米粉或粉丝是圆形的丝状，米线通常较粗一些；河粉是扁平的片状。颜色：面条通常为白色或淡黄色，也有加入其他辅料的花色面；米线、米粉、河粉通常颜色洁白、半透明；粉丝的颜色接近透明。口感：面条通常较有筋道，而米粉、粉丝则口感滑爽、易咬断。

第三：营养成分。每100克面条维生素E含0.59毫克，钾含135毫克。粉丝是提取淀粉制作，会有部分营养的流失，如脂溶性维生素（核黄素等）、矿物质（钙、钾等），其每100克维生素E含量几乎为零，钾则仅18毫克。河粉将大米进行浸泡等处理，会有水溶性维生素的大量流失。这些主食蛋白质含量较低、氨基酸组成有缺陷，影响必需氨基酸的获取。并且这些主食都以淀粉为主，消化速度快，血糖上升较快，因此，糖友注意不要一次食用过多，并建议搭配其他杂粮食用。▲