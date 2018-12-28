经常有人抱怨刚吃完东西，很快就饿了，也有人表示，有时过了饭点也没感到饿，这是怎么回事？其实，饿不饿很大程度上取决于你所吃的食物。那么到底哪些食物容易消化，哪些食物在肠胃停留的时间又比较长呢？

水和水果。水、蔬果汁以及新鲜的水果是在胃部停留时间最短的几种食物。水和蔬果汁20分钟内就从胃部出去了，真的是“穿肠而过”。水果停留的时间也比大家想象的短多了，比如西瓜在胃部大概只停留20分钟，橘子、葡萄大约30分钟，苹果、梨、樱桃这些膳食纤维多一点的水果也只能在胃里坚持40分钟。减肥者想靠吃水果扛饿，真的是非常不明智的举动。

蔬菜。大家都说蔬菜填不饱肚子，其实是真的。没有加调料的蔬菜在胃部的停留时间也都在1小时以内。比如生西红柿、黄瓜、生菜在胃部停留30~40分钟，煮熟或蒸熟的绿叶菜能够停留40分钟左右，质地稍硬一些的西兰花、西葫芦、扁豆可以达到45分钟；在胃部停留时间最长的是根菜类，比如胡萝卜、萝卜、甜菜等，但也只有50分钟。

薯芋类和谷物。这两大类食物是大家常吃的主食，薯芋类包括土豆、山药、芋头等，大致在胃部停留的时间为1小时，而谷物类的食物停留时间相对较长。米面、一些常见的谷物杂粮大概停留1.5小时，豆类可以达到1.5~2小时，因此吃一些红豆、芸豆饭，有助增加饱腹感。

坚果和乳制品。作为日常健康零食的选择，乳制品和坚果的表现又如何呢？坚果可以达到2~3个小时的停留时间，而乳制品的1.5小时也绝对是减肥时饱腹的好选择。

肉类。肉类是大家非常爱吃的食物，它们大多能够提供很长久的饱腹感。比如鸡肉能够停留1.5~2小时，牛羊肉能够达到3~4个小时，猪肉最长，可达到4~5个小时，而水产和蛋类相对短一些，为45~60分钟。

总结来说，食物的消化速度和它们的营养成分密切相关。水分最容易通过，以水分为主的蔬菜水果在胃里停留时间最短；碳水化合物则比较容易消化，因此谷物类的食物2小时就可以顺利出胃。蛋白质消化时间则要长很多，所以乳制品和肉类会在胃里停留很长时间。黏度很高的脂肪最难消化，因此，猪肉等高脂肪的食物可以达到5个小时。特别提醒，食物在胃里的停留时间太长，不仅会让胃超负荷工作，更影响后面小肠的消化吸收，加重胃肠负担。如果想健康减肥，不仅要吃低能量的蔬菜水果，更需要能够提供充足饱腹感的杂粮谷物、蛋奶、禽肉、水产，同时少吃猪牛羊肉，避免加重肠胃负担。▲